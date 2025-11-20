Colón registra inundaciones, deslizamientos y daños por caída de árbol tras intensas lluvias

Debido a estas condiciones, para este 20 de noviembre fue cancelado el desfile de las escuelas primarias, programado por el Día Internacional de los Derechos y Deberes del Niño y la Niña.

Colón/Las intensas lluvias registradas durante las últimas 24 horas en la provincia de Colón han provocado múltiples afectaciones en vías del casco de la ciudad.

Calle 5, Calle 6, Justo Arosemena, avenida Bolívar y avenida Herrera se encuentran entre los puntos más impactados por la gran acumulación de agua.

En la Costa Abajo, el corregimiento de Piña también reportó daños, luego de que un árbol cayera sobre una residencia, dejando únicamente afectaciones materiales.

En el corregimiento de Achiote, se acumuló una gran cantidad de agua durante la tarde de este miércoles, mientras que en Cativá algunas viviendas registraron fisuras ocasionadas por deslizamientos de tierra.

A esta hora del mediodía, en la provincia de Colón se mantiene un monitoreo constante por parte de los equipos de emergencia y las autoridades, con el fin de brindar apoyo a las familias afectadas. El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) ha activado a su equipo de emergencia en distintos sectores de la provincia.

Debido a estas condiciones, para este 20 de noviembre fue cancelado el desfile de las escuelas primarias, programado por el Día Internacional de los Derechos y Deberes del Niño y la Niña.

Información de Néstor Delgado

