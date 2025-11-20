Vuelco de camión cisterna provocó cierre parcial de la vía Interamericana en Natá

Bomberos de Natá y Aguadulce realizaron complejas maniobras para contener el derrame de combustible y evitar riesgos mayores durante la madrugada.

Cocle/Un camión cisterna se volcó en la madrugada de este jueves en el sector de Churubé, en el distrito de Natá, incidente que generó el cierre parcial de la vía Interamericana y obligó al Cuerpo de Bomberos a ejecutar diversas maniobras para neutralizar el combustible derramado, con el fin de proteger a los conductores que transitaban por el área.

Carlos Gordon, miembro del Cuerpo de Bomberos, informó que el accidente ocurrió entre las 4:00 y 5:00 a.m., momento en el que recibieron la llamada de emergencia en la estación de Natá. De inmediato, unidades de Natá y Aguadulce se trasladaron al sitio para atender la situación.

Al llegar, confirmaron que se trataba de un auto cisterna con un derrame significativo de combustible, por lo que procedieron a realizar acciones rápidas de contención para evitar que la sustancia siguiera esparciéndose y representara un peligro mayor.

El procedimiento fue extenso y requirió la coordinación de varias entidades para controlar el derrame, estabilizar el vehículo y asegurar la zona. Pasadas las 11:30 a.m., una grúa logró remover la cisterna y liberar ambas vías.

Las autoridades de Tránsito reiteraron a la población, especialmente a conductores de vehículos pesados, la importancia de mantener las precauciones necesarias y conducir con responsabilidad.

Con información de Nataly Reyes.