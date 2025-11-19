Aumentan las denuncias y crímenes contra conductores de plataformas digitales: 23 han sido asesinados

Los conductores aseguran que, aunque los métodos utilizados por los delincuentes se repiten, ahora se observa una nueva táctica: la participación de mujeres como señuelo para atraer a las víctimas.

Ciudad de Panamá/Las autoridades registran un preocupante incremento en los ataques contra conductores de plataformas digitales en el país. Según cifras del Ministerio Público, en lo que va del año se han recibido 11 denuncias por robos, hurtos, agresiones y otras modalidades delictivas. Además, 23 conductores han sido asesinados desde que este servicio comenzó a operar en Panamá.

Los conductores aseguran que, aunque los métodos utilizados por los delincuentes se repiten, ahora se observa una nueva táctica: la participación de mujeres como señuelo para atraer a las víctimas. Esta modalidad ha generado mayor incertidumbre entre quienes ofrecen el servicio.

“No sabemos quién es el que se va a subir, hombre o mujer, porque hay mujeres que se prestan para estas cosas también. Entonces los conductores son el primer anillo de seguridad, pero el Estado tiene que fiscalizar a la plataforma que no está haciendo su trabajo de seguridad, porque si lo estuvieran haciendo, el evento de días atrás no hubiese ocurrido, porque ese muchacho hubiese sido debidamente revisado en la base de datos de alguien del Estado y verificado qué fue lo que estaba pasando ahí”, señaló Omar Jaén, conductor de plataforma digital.

En zonas como San Miguelito, conductores tanto de transporte selectivo como de plataformas digitales evitan ingresar por motivos de seguridad.

Jaén insistió en que se requiere la intervención del Estado: “Los delincuentes quieren hacer plataformas, ahora los usuarios atacan a los conductores, entonces el Estado tiene que intervenir y pedirle a las plataformas una lista de quiénes son sus conductores y quiénes son sus usuarios”.

Recomendaciones de seguridad

Ante este escenario, unidades de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) han emitido alertas y guías preventivas para los conductores, especialmente ante la cercanía de las festividades de fin de año, cuando aumenta el movimiento de pasajeros y, con ello, los riesgos.

“No permitan que dentro de la carrera se aborden otras personas al ingresar al vehículo. Si una femenina solicita la carrera, cuando la persona llega a recogerla, muchas veces la femenina está acompañada de dos o tres masculinos, y es donde abordan al conductor de plataforma para cometer el hecho delictivo”, advirtió Domingo Gallardo, mayor de la DIJ.

En las últimas semanas, al menos dos conductores fueron víctimas de robos bajo estas modalidades.

Las autoridades recomiendan a los conductores de plataformas digitales:

Verificar la identidad del pasajero antes de iniciar el viaje.

Evitar destinos o zonas consideradas de alto riesgo.

Observar el comportamiento del pasajero y cancelar la carrera si presenta señales sospechosas.

No portar objetos de valor a la vista.

Mantener puertas y ventanas cerradas durante el recorrido.

Instalar cámaras de seguridad dentro del vehículo como medida disuasiva.

Con información de Hellen Concepción