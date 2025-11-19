Celebraciones por la clasificación al Mundial dejan hurtos, daños a vehículos y varias capturas

Unidades de la Policía Nacional desplegaron operativos de vigilancia en zonas comerciales y áreas aledañas para contener estos actos.

Ciudad de Panamá/Las celebraciones por la clasificación de Panamá al Mundial 2026 se extendieron hasta la madrugada de este 19 de noviembre en distintos puntos de la capital. Sin embargo, entre la multitud y el ambiente festivo, se registraron hechos delictivos que afectaron a varias personas.

Reportes ciudadanos indican que en áreas como Calle 50 se produjeron robos, daños a vehículos y la sustracción de objetos dejados dentro de los autos, situaciones que se dieron mientras cientos de panameños festejaban el triunfo.

En respuesta, unidades de la Policía Nacional desplegaron operativos de vigilancia en zonas comerciales y áreas aledañas para contener estos actos. Durante estos recorridos, los agentes sorprendieron a varios individuos dentro de un local en San Francisco y procedieron a su captura.

“Mientras que las personas celebraban, también tuvimos unidades brindando seguridad a los comercios y áreas aledañas, y logramos la captura infraganti de tres sujetos que se habían introducido en un local comercial en San Francisco. En las últimas 24 horas se han hecho varios operativos bastante efectivos: en el área de Betania se dio el decomiso de 209 paquetes que se presume sean sustancias ilícitas y se dio la aprehensión de cuatro ciudadanos”, explicó Demetrio Martínez, de la Policía Nacional.

Añadió que también se llevó a cabo una operación llamada Sacramento, donde se aprehendió a tres ciudadanos estadounidenses; los mismos tenían vínculos en una red internacional de tráfico de drogas que trae estupefacientes de Estados Unidos.

Con información de Luis Velarde