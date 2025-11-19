Siete personas aprehendidas durante allanamientos en Herrera

Durante la operación se efectuaron 20 diligencias de allanamiento, entre ellas una relacionada con un caso de homicidio registrado el pasado 20 de septiembre, donde dos jóvenes de la provincia perdieron la vida.

La Policía Nacional desarrolló en las últimas horas una serie de acciones en la provincia de Herrera como parte del Plan Vital, un operativo que busca reforzar la seguridad y combatir diversas modalidades delictivas en la región. En la intervención participaron 110 unidades y 30 vehículos, en coordinación con el Ministerio Público.

Las autoridades informaron que el despliegue permitió la aprehensión de siete personas vinculadas a distintos hechos delictivos.

Durante la operación se efectuaron 20 diligencias de allanamiento, entre ellas una relacionada con un caso de homicidio registrado el pasado 20 de septiembre, donde dos jóvenes de la provincia perdieron la vida.

“Dos de estas siete personas aprendidas por el delito contra la vida y la integridad personal en la modalidad homicidio, hecho ocurrido el 20 de septiembre del año en curso. Igualmente, mantenemos dos personas aprendidas por el delito contra la seguridad colectiva en la modalidad de posesión ilícita de drogas, e igualmente mantenemos a una persona aprendida por el delito de posesión ilícita de armas de fuego y dos personas por pensión alimenticia”, indicó Tadeo Osorio, jefe de la Policía Nacional en Herrera.

La institución reiteró que estos operativos continuarán en diferentes distritos de la provincia con el fin de prevenir actos delictivos. Además, hizo un llamado a la ciudadanía para que reporte de inmediato la presencia de individuos sospechosos o situaciones inusuales.

Con información de Eduardo Vega