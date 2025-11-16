'60 pandillas en Colón' y nuevas rutas de droga: los retos que enfrenta la seguridad del país

El principal factor detrás del aumento de la violencia y el microtráfico es la sobreproducción de cocaína en Colombia , la cual se ha triplicado según informes de organismos internacionales.

Ciudad de Panamá, Panamá/La estrategia de seguridad en Panamá arroja resultados mixtos, con una contención de la cifra de homicidios a nivel nacional, pero con la amenaza latente y creciente del microtráfico impulsado por la sobreproducción de droga en Colombia. Así lo confirmaron las autoridades del Ministerio de Seguridad Pública en un análisis en el programa "Radar".

El viceministro de Seguridad Pública, Luis Felipe Icaza, y el director de la Oficina de Participación Ciudadana, Luis Alberto Zegarro, abordaron la dicotomía entre la percepción de inseguridad del ciudadano común y la realidad de la lucha contra el crimen organizado.

Homicidios contenidos, pero el problema se mueve

El viceministro Icaza destacó un descenso en la cifra de crímenes de alto impacto:

Homicidios: Al 11 de noviembre de 2025, se registraron 499 casos, lo que representa 16 casos menos en comparación con los 515 del mismo periodo en 2024.

El director Zegarro explicó que la aplicación de medidas tácticas, como los toques de queda en 2024, resultó en una reducción de homicidios en áreas críticas como Colón y San Miguelito. Sin embargo, esta presión ha provocado un efecto rebote:

"Cuando tú aprietas aquí, salta por otro lado. Apretaron en Colón, apretaron en San Miguelito, y rebotó entonces en Panamá Este", admitió el viceministro Icaza, señalando a Pacora y Don Bosco como los nuevos focos de operación del crimen.

Zegarro agregó que se estima que en Colón operan unas 60 pandillas, subsidiarias de aproximadamente 10 estructuras criminales más poderosas.

El principal factor detrás del aumento de la violencia y el microtráfico es la sobreproducción de cocaína en Colombia, la cual se ha triplicado según informes de organismos internacionales.

Impacto del narcotráfico: Las grandes incautaciones de droga (como la reciente de 13 toneladas) no eliminan el problema en la calle. Icaza explicó que a los custodios de la droga se les paga en especie (10% a 15% del cargamento), que luego entra a Panamá para generar el microtráfico.

Consecuencia de decomisos: El Director Zegarro confirmó la coincidencia estadística: Cada vez que hay un decomiso grande, por lo general aparecen los muertos, producto de los "tumbes" de droga y las disputas por el control de territorio.