Clima en Panamá: aguaceros sectorizados se prevén en varias regiones del país, informa el Imhpa

En cuanto a las temperaturas, las máximas oscilarán entre 29°C y 31°C en la vertiente Caribe, y entre 31°C y 34°C en el Pacífico. En la Cordillera Central y zonas montañosas, no superarán los 27°C.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología (Imhpa) anunció este miércoles 20 de agosto que se esperan condiciones de aguaceros sectorizados durante la tarde de este martes en el occidente del país y la Región Metropolitana.

En su más reciente boletín meteorológico, la entidad informó que, en horas de la mañana, se registrarán aguaceros aislados de moderados a fuertes desde Colón hasta la comarca Ngäbe Buglé, además de lluvias dispersas en Guna Yala, con posibilidad de ser puntualmente intensas.

Para la tarde y noche, se pronostica un cielo entre parcialmente nublado y nublado, con chubascos aislados en los litorales de Bocas del Toro y Colón. En la vertiente del Pacífico, durante la mañana, se esperan episodios nublados con lluvias de ligeras a moderadas, así como aguaceros ocasionales con actividad eléctrica sobre la Península de Azuero, Panamá Oeste y la capital, asociados a precipitaciones en las zonas marítimas del Pacífico.

Por la tarde, se prevén aguaceros sectorizados de fuertes a muy fuertes, acompañados de ráfagas ocasionales, sobre Chiriquí, Ngäbe Buglé, Veraguas, así como en Panamá, Panamá Oeste y Darién, aunque de corta duración. Durante la noche, se anticipan lluvias en áreas marítimas y costas de Darién, Panamá Este y el sur de Veraguas.

En cuanto a las temperaturas, las máximas oscilarán entre 29°C y 31°C en la vertiente Caribe, y entre 31°C y 34°C en el Pacífico. En la Cordillera Central y zonas montañosas, no superarán los 27°C.

Respecto a los vientos, se prevé la presencia de flujos convergentes en gran parte del istmo, excepto en el área metropolitana, donde predominarán los vientos del norte. Las velocidades oscilarán entre 2 y 18 km/h, con ráfagas de hasta 40 km/h durante tormentas.

Condiciones marítimas

Litoral Caribe: oleajes entre 0.3 y 1.0 metros de altura, con periodos de 4 a 6 segundos. Condiciones favorables.

Litoral Pacífico: olas entre 0.4 y 1.1 metros de altura, con periodos de 14 a 16 segundos. Condiciones favorables.

Finalmente, el Imhpa advirtió que los índices de radiación UV-B alcanzarán niveles altos a muy altos a lo largo del país, por lo que recomendó tomar precauciones ante la exposición prolongada al sol.