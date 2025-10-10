Clima en Panamá: Aguaceros con tormentas afectarán gran parte del país durante la tarde

Durante la mañana , la vertiente del Caribe presentará un cielo mayormente nublado con lluvias en las provincias de Colón y la comarca Guna Yala , mientras que el resto de la zona caribeña tendrá condiciones de parcial a totalmente nublado.

Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Impha) ha pronosticado un día marcado por condiciones inestables en todo el territorio nacional, con aguaceros acompañados de tormentas eléctricas en horas de la tarde hacia el centro-occidente y oriente del país.

Durante la mañana, la vertiente del Caribe presentará un cielo mayormente nublado con lluvias en las provincias de Colón y la comarca Guna Yala, mientras que el resto de la zona caribeña tendrá condiciones de parcial a totalmente nublado.

Por la tarde, se esperan aguaceros con tormentas aisladas a lo largo de toda la vertiente, situación que se mantendrá durante la noche, especialmente desde Costa Abajo de Colón hasta Bocas del Toro y en el oriente de la comarca Guna Yala.

En la vertiente del Pacífico, las primeras horas del día estarán marcadas por lluvias sobre el Golfo y la Bahía de Panamá, Panamá Este, costas de Coclé, el Golfo de Chiriquí, el sur de Veraguas y el sur de Azuero.

El resto del Pacífico permanecerá nublado. Hacia la tarde, se prevén aguaceros con tormentas de moderadas a fuertes en provincias como Chiriquí, Veraguas, Azuero, Coclé, Panamá Este, Darién y la comarca Emberá Wounaan, mientras que en el resto de la vertiente podrían presentarse tormentas puntuales.

Durante la noche, las lluvias persistirán con tormentas ocasionales en Chiriquí, Veraguas, el macizo montañoso de Azuero, Panamá Este, Panamá Norte, Darién, comarca Emberá Wounaan y el Golfo de Panamá, con un panorama nublado y lluvias intermitentes en el resto del litoral.

🌡️ Temperaturas y viento

Las temperaturas máximas oscilarán entre 28 °C y 31 °C, con valores más bajos en las zonas montañosas y la Cordillera Central, donde podrían situarse entre 16 °C y 25 °C.

En cuanto al viento, en el Caribe occidental se registrarán vientos de componente oeste en la mañana y del noroeste en la tarde, con velocidades inferiores a 15 km/h. El resto del litoral caribeño tendrá vientos del sur y suroeste, de 15 km/h a 30 km/h, con posibles ráfagas más fuertes al final del día.

En la vertiente del Pacífico, los vientos serán del oeste y sur-suroeste, con velocidades que irán de 15 km/h a 35 km/h, sin descartar ráfagas más intensas en zonas altas y marítimas.

🌊 Condiciones marítimas y radiación UV

En el litoral Caribe, las olas alcanzarán entre 0.5 m y 1.0 m de altura, con periodos de 5 a 6 segundos. En el Pacífico, el oleaje será más elevado, con alturas de 1.0 m a 1.6 m y periodos de 12 a 13 segundos.

Los índices de radiación UV-B se mantendrán entre niveles moderados y muy altos (5-8), por lo que se recomienda el uso de protección solar adecuada durante las horas centrales del día.