Clima en Panamá: habrá condiciones propias de la temporada lluviosa por sistemas de baja presión

De acuerdo con el pronóstico, para la vertiente del Caribe se esperan cielos de dispersos a nublados durante la mañana, con eventos lluviosos aislados sobre la comarca Guna Yala, Colón y el norte de Veraguas.

Panamá/La presencia de la vaguada monzónica sobre el Pacífico, junto con sistemas de baja presión en el Pacífico y el mar Caribe, mantendrá una atmósfera condicionalmente inestable sobre Panamá, con condiciones propias de la temporada lluviosa.

De acuerdo con el pronóstico del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa), para la vertiente del Caribe se esperan cielos de dispersos a nublados durante la mañana, con eventos lluviosos aislados sobre la comarca Guna Yala, Colón y el norte de Veraguas. Para la tarde y noche, se prevén episodios nubosos con aguaceros aislados y actividad eléctrica en sectores de Guna Yala, comarca Ngäbe-Buglé, Colón, norte de Veraguas y Bocas del Toro.

En el Pacífico, durante la mañana se esperan cielos de dispersos a nublados, con lluvias ligeras aisladas sobre Panamá Este, el golfo de Panamá y Darién. Para la tarde y noche, el pronóstico indica aguaceros aislados con actividad eléctrica en Panamá Centro, Norte, Oeste y Este, así como en el golfo de Panamá, Darién, sur de Veraguas, Azuero y Chiriquí.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre 12°C y 26°C, mientras que las máximas estarán entre 30°C y 33°C.

En cuanto a los vientos, en el Caribe predominarán flujos del nor-noreste con velocidades de 11 a 15 km/h durante la mañana y de 11 a 18 km/h en horas de la tarde y noche. En el Pacífico, los vientos serán del nor-noroeste en la mañana, con velocidades de 20 a 26 km/h, y cambiarán al noreste durante la tarde y noche, con velocidades de 9 a 13 km/h.

Las condiciones marítimas se mantendrán favorables para las actividades en ambas vertientes. En el Caribe, las olas podrían alcanzar 1.51 metros, con periodos de hasta 9 segundos; mientras que en el Pacífico se esperan olas de hasta 0.91 metros, con periodos de 19 segundos.

Pese al incremento de nubosidad y lluvias, los índices de radiación UV-B se mantendrán entre altos y extremos durante la mañana y la tarde, por lo que se recomienda a la población tomar medidas de protección al exponerse al sol.