Clima en Panamá: Se esperan lluvias con radiación solar de riesgo alto a muy alto en el país

Ciudad de Panamá, Panamá/Unas condiciones de aguaceros acompañados de tormentas, sobre todo en horas de la tarde, hacia el centro, occidente y oriente del país se prevén que se desarrollen para este domingo 5 de octubre, informó el Instituto de Meteorología e Hidrología (Imhpa).

Según el boletín meteorológico de la entidad, en la vertiente del Caribe se espera durante la mañana un cielo nublado con lluvias ocasionales en Colón y la comarca Ngäbe Buglé, mientras que en el resto de la región predominará un cielo de parcial a totalmente nublado.

En horas de la tarde se prevén aguaceros dispersos y tormentas aisladas, sobre todo en sectores montañosos y de serranía. Por la noche, las lluvias intermitentes se mantendrán en gran parte del litoral caribeño.

En la vertiente del Pacífico, la mañana iniciará con lluvias sobre el Golfo y la Bahía de Panamá, Panamá Oeste, las costas de Coclé, el Golfo de Chiriquí, la provincia de Chiriquí, el sur de Veraguas y el sur de Azuero. El resto de la región presentará cielos de parcial a totalmente nublados.

Para la tarde, se pronostican aguaceros con tormentas en Panamá Oeste y Coclé, así como en áreas montañosas de Azuero, Veraguas, Chiriquí, Darién y la comarca Emberá Wounaan. Durante la noche, se mantendrán lluvias intermitentes en zonas de montaña de Panamá Oeste, Coclé, el Golfo de Panamá, Panamá Este, sur de Veraguas (incluida la isla Coiba), Chiriquí occidental y el Golfo de Chiriquí.

En cuanto a las temperaturas, las máximas oscilarán entre 28 °C y 31 °C en gran parte del país, con valores más bajos en zonas montañosas y en la Cordillera Central, donde se registrarán entre 16 °C y 25 °C.

Respecto a los vientos, en el occidente del Caribe predominarán del oeste y suroeste durante la mañana, cambiando a componente norte en la tarde, aunque con velocidades menores a 15 km/h. En el resto de la vertiente caribeña se espera predominio de vientos del sur, entre ligeros y moderados, con velocidades de 15 a 30 km/h. En la vertiente del Pacífico, los vientos oscilarán entre 20 y 35 km/h, provenientes del oeste-noroeste y sur-suroeste.

Sobre las condiciones marítimas, el Imhpa reportó que en el litoral Caribe se prevén olas de entre 0.8 y 1.0 metros de altura, con periodos de 6 a 7 segundos. En el Pacífico, las olas alcanzarán entre 1.0 y 1.5 metros de altura, con periodos de 14 a 15 segundos.

Finalmente, los índices de radiación UV-B se ubicarán en niveles de riesgo alto a muy alto, con valores entre 7 y 8, por lo que se recomienda a la población adoptar medidas de protección solar.