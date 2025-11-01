Clima en Panamá: Lluvias y aguaceros en gran parte del país marcarán el inicio del mes de noviembre

Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Impha) anunció que para este sábado, 1 de noviembre de 2025, se prevén episodios de lluvias y aguaceros en distintas regiones del país, acompañados de descargas eléctricas y suelos saturados en varias provincias.

Según el reporte oficial, durante la mañana, el Caribe panameño experimentará aguaceros en zonas marítimas y costeras, extendiéndose hacia tierra firme. En horas de la tarde, se anticipan aguaceros con posibles descargas eléctricas hacia el Occidente y las zonas montañosas, mientras que el resto de la vertiente caribeña permanecerá nublado con lluvias puntuales.

En la noche, se espera que las precipitaciones continúen hacia el Occidente y áreas marítimas.

En cuanto al Pacífico, el Impha pronostica aguaceros aislados matutinos en zonas marítimas, sin mayores afectaciones en el resto de la vertiente. No obstante, durante la tarde se anticipan aguaceros fuertes sobre Chiriquí, la Comarca Ngäbe Buglé, Veraguas y la Cordillera Central, mientras que otras regiones permanecerán con cielos nublados y lluvias puntuales.

Durante la noche, las precipitaciones podrían extenderse hacia Chiriquí, Ngäbe Buglé y el sur de Veraguas.

El instituto advirtió sobre la saturación de suelos en las provincias de Bocas del Toro, Chiriquí, Veraguas, Coclé, Colón (Costa Abajo) y Panamá Este, por lo que no se descartan crecidas de ríos, áreas anegadas, deslizamientos de tierra o caídas de árboles.

Las temperaturas máximas oscilarán entre 29°C y 31°C en el Pacífico, de 27°C a 30°C en el Caribe, y entre 23°C y 26°C en la Cordillera Central.

Los vientos predominantes serán del norte, noroeste y suroeste, con velocidades de 5 a 20 km/h.

En cuanto a las condiciones marítimas, se estiman olas de 0.6 a 1.0 metros de altura en el litoral Caribe y de 0.9 a 1.5 metros en el Pacífico, con periodos de 17 a 19 segundos.

El IMHPA también alertó sobre índices de radiación ultravioleta (UV-B) de nivel moderado a alto (03 a 07) en todo el país, por lo que recomienda uso de protector solar y evitar exposición prolongada al sol en horas del mediodía.