¡Hoy se celebra! Panamá recupera el Día del Niño y la Niña después de dos décadas

El despacho de la Primera Dama y la Alcaldía de Panamá bajo el lema “Había Una Vez” celebrará hoy desde las 9:00 a.m. hasta las 3:00 p.m., en el Parque Omar. Solo peatonal.

Ciudad de Panamá, Panamá/Hoy, 1 de noviembre, Panamá marca el retorno de lo que muchos recordaban como la fecha tradicional del Día del Niño y la Niña. La aprobación de la Ley 453 de 2024 restituyó oficialmente que esta festividad se celebre cada año el 1 de noviembre.

Durante veinte años, la conmemoración se había celebrado el tercer domingo de julio, como estableció la Ley 56 de 15 de diciembre de 2004, aprobada en la administración del expresidente Martín Torrijos. El cambio original se justificó con la intención de dar mayor protagonismo al festejo, aunque finalmente muchos sectores consideraron que la fecha perdía relevancia al coincidir con otros eventos como el Día de los Difuntos y las fiestas patrias.

Puede leer: ¡Es Oficial! Publican en la 'Gaceta' la ley que regresa el Día del Niño y la Niña al 1 de noviembre

El diputado Manuel Cheng, de la bancada Vamos, fue el impulsor de la iniciativa que devolvió la fecha al 1 de noviembre, argumentando que “la celebración en el mes de julio … No es una fecha, sino un domingo cualquiera que pasa desapercibido”.

Al concretarse la ley, se deja claro que este retorno pretende “rescatar el valor cultural e histórico de la conmemoración” y fomentar “actividades educativas, recreativas y de reflexión orientadas a promover los derechos, la protección y el bienestar integral de la niñez”.

Este año, con la nueva disposición en vigencia, se espera que instituciones culturales y comunidades organicen actos especiales para la niñez. Según lo estipulado por la ley, “todas las instituciones educativas y culturales del país deberán promover y ejecutar actividades con motivo de la celebración del Día del Niño y la Niña”. En este sentido, en el entorno familiar, la comunidad escolar y el sector privado preparan celebraciones: juegos, obsequios, recorridos, talleres y reflexiones centradas en los derechos de la infancia.

Por ejemplo, el despacho de la Primera Dama y la Alcaldía de Panamá, bajo el lema “Había una vez”, celebrará hoy desde las 9:00 a.m. hasta las 3:00 p.m. en el Parque Omar.

SOLO PEATONAL

No se permite el ingreso de autos.

Se habilitarán las siguientes entradas peatonales:

Entrada principal al parque por Vía Porras.

Frente a la lavandería Su Perc Klín por Vía Porras.

Entrada al parque por Carrasquilla.

Entrada al parque por Ave. República de la India.

¿Cómo llegar al Parque Omar?