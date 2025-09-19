Clima en Panamá: Para la tarde se esperan aguaceros con tormentas

Imhpa le recuerda a la población a seguir todas las recomendaciones y normas de seguridad del Sistema Nacional de Protección Civil ante las condiciones meteorológicas.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) ha emitido su pronóstico diario, advirtiendo sobre la presencia de aguaceros y tormentas en gran parte del país durante la tarde de este viernes.

Clima y temperaturas

En la vertiente del Caribe, se esperan lluvias aisladas y ligeras en Colón y la comarca Guna Yala durante la mañana. Por la tarde, la situación cambiará con la llegada de aguaceros y tormentas desde Colón hasta la comarca Ngäbe Buglé, incluyendo áreas montañosas. Las lluvias intermitentes continuarán por la noche en Colón.

En el Pacífico permanecerán las lluvias en el golfo y la bahía de Panamá, el golfo de Chiriquí, el sur de Veraguas, Azuero, Panamá Este, Darién y la comarca Emberá Wounaan. Por la tarde, se anticipan aguaceros con tormentas en Panamá Oeste y Coclé, así como en las zonas montañosas de Azuero, Veraguas, Chiriquí, Darién y la comarca Emberá Wounaan. El resto de la región tendrá aguaceros aislados. Las lluvias se mantendrán de forma intermitente durante la noche en varias zonas, como el golfo de Panamá y las costas de Azuero.

Las temperaturas máximas oscilarán entre los 28 y 31 grados Celsius. En las áreas montañosas, se espera que desciendan hasta entre 16 y 25 grados.

Vientos y condiciones marítimas

Se prevén vientos del oeste y sur, con velocidades de 15 a 30 km/h en el Caribe y de 15 a 35 km/h en el Pacífico.

En el Caribe, las olas alcanzarán una altura de 0.3 a 0.8 metros, mientras que en el Pacífico serán más altas, de 0.7 a 1.4 metros.

Radiación UV y recomendaciones

En cuanto a los índices de radiación ultravioleta, el nivel de riesgo se mantendrá en alto a muy alto, por lo que se recomienda tomar precauciones.

Imhpa le recuerda a la población a seguir todas las recomendaciones y normas de seguridad del Sistema Nacional de Protección Civil ante las condiciones meteorológicas.