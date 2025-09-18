La natalidad en Panamá registra su nivel más bajo en una década

En el caso de los adultos sin registro, el proceso exige comprobar su nacimiento en Panamá.

Ciudad de Panamá, Panamá/En 2015 nacieron 82,386 niños en Panamá. Ocho años después, las cifras revelan un descenso sostenido: en 2024 se registraron 60.484 nacimientos, la cifra más baja en una década.

Sharon Sinclaire, directora del Registro Civil, señaló que el fenómeno no implica necesariamente una disminución poblacional inmediata, pero sí refleja una caída en la natalidad. “Definitivamente se nota con las cifras que la población ha ido, no es que, disminuyendo, sino que la natalidad ha ido disminuyendo a través de los años”, explicó.

Según el registro civil, las tendencias en nombres más elegidos por los padres, al igual que en 2024, son Mía encabezando la lista en niñas, mientras que Thiago lo hizo en niños. Una vez inscritos, los niños deben contar con su cédula física. Sin embargo, a partir de los 12 años la ley establece que deben portarla personalmente.

“Por costumbre, somos los padres los que mantenemos este documento. Por favor, entreguen este documento al menor. Cuando alguna autoridad solicite su identificación, este menor debe presentarlo”, recalcó Gilberto Estrada, director de Cedulación.

Desafíos pendientes: miles aún sin identidad

Aunque la mayoría de los niños son registrados, todavía persisten desafíos. Según el Censo Nacional de Población de 2023, 25.774 niños carecían de identidad, el 45% de ellos con edades entre seis meses y un año. La situación también afecta a 2,908 adultos que nunca fueron inscritos.

“En términos porcentuales es poco, pero sabemos que tenemos que llegar a cada persona para garantizar que todo panameño tenga su certificado de nacimiento y su cédula de identidad”, indicó Sinclaire.

En el caso de los adultos sin registro, el proceso exige comprobar su nacimiento en Panamá. Para ello deben presentar pruebas familiares que puedan declarar por ellos, así como documentos que respalden su existencia, como constancias de vacunación, asistencia a la escuela u otros registros.

De acuerdo con cifras del Tribunal Electoral, más del 80% de los bebés nacidos en 2024 fueron reconocidos por ambos padres, mientras que en el 11% de los casos únicamente la madre asumió el registro.

Con información de Nicanor Alvarado