Clima en Panamá: Intensas lluvias y posibles ráfagas de viento se darán en gran parte del país

Panamá/Las autoridades meteorológicas alertaron sobre un escenario climático inestable para este miércoles, con aguaceros de variada intensidad, tormentas eléctricas y ráfagas de viento que podrían registrarse en diversas regiones del país durante la tarde y noche.

En la vertiente del Caribe, el día iniciará con lluvias dispersas y episodios de aguaceros que podrían llegar acompañados de ráfagas, principalmente sobre zonas costeras de Guna Yala y Colón.

Con el avance de las horas, las precipitaciones se desplazarán hacia el oeste de la vertiente, afectando áreas montañosas desde Veraguas hasta Bocas del Toro, donde se anticipan tormentas fuertes con alta probabilidad de crecidas de ríos.

En horas de la noche, continuarán los chubascos y lluvias intensas en sectores de Colón y Bocas del Toro.

En la vertiente del Pacífico se espera un cielo mayormente nublado desde tempranas horas, con lluvias y chubascos de ligeros a moderados que podrían intensificarse cerca del mediodía y venir acompañados de actividad eléctrica.

Durante la tarde y primeras horas de la noche, el panorama será más severo, con aguaceros de fuerte intensidad a lo largo de la vertiente, especialmente desde Veraguas hasta la frontera con Chiriquí, donde las autoridades recomiendan precaución ante el riesgo de crecidas de ríos y ráfagas de viento.

Temperaturas y viento

Las temperaturas máximas oscilarán entre 28°C y 31°C en el Caribe, y entre 31°C y 33.5°C en el Pacífico. En áreas montañosas y la Cordillera Central, los valores no superarán los 24°C.

Los vientos serán predominantemente del sur y suroeste en el Pacífico, con velocidades de 10 a 20 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 40 km/h. En el Caribe, se esperan vientos del norte en el sector occidental, con velocidades menores a 15 km/h.

Condiciones marítimas y radiación

Las condiciones en ambos litorales serán favorables para la navegación. En el Caribe, se prevén oleajes de 0.1 a 0.6 metros, mientras que en el Pacífico las olas alcanzarán entre 0.2 y 1.0 metros.

Por otra parte, los índices de radiación UV-B serán moderados en el oriente y altos en el resto del país, por lo que se recomienda el uso de protector solar y evitar la exposición prolongada al sol en horas centrales del día.

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) aconseja a la población mantenerse informada, evitar actividades al aire libre durante tormentas eléctricas y no cruzar ríos o quebradas con corrientes fuertes.