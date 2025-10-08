Clima en Panamá: Dos ondas tropicales cercanas activan lluvias y tormentas en gran parte del país

Estas condiciones estarán generando aguaceros, tormentas eléctricas y cielos nublados en distintas regiones del país a lo largo del día.

Panamá/La atmósfera panameña se mantiene “condicionalmente inestable” debido al fortalecimiento de la zona de convergencia intertropical (ITCZ), la variación de los flujos de viento y la presencia de sistemas de bajas presiones tanto en el Pacífico como en el Caribe.

El informe, que hizo público el Instituto de Meteorología e Hidrología (Impha), detalla que la onda tropical No. 33 de la temporada se encuentra sobre el sector central del mar Caribe, extendiéndose desde el sur de la parte oriental de Cuba, pasando por el oriente de Jamaica, hasta las costas del norte de Colombia, con un desplazamiento hacia el oeste a 14 km/h.

A su vez, la onda tropical No. 34 se localiza en el sector oriental del mar Caribe, desde las Islas Vírgenes hasta Venezuela, moviéndose a 18 km/h.

Estas condiciones estarán generando aguaceros, tormentas eléctricas y cielos nublados en distintas regiones del país a lo largo del día.

Durante la mañana, en el Caribe, se prevén cielos de dispersos a nublados con eventos lluviosos y actividad eléctrica en sectores de Colón y la costa norte de Veraguas.

En la tarde y noche se esperan aguaceros con tormentas aisladas en Bocas del Toro, Colón, norte de Veraguas y las comarcas Ngäbe y Guna Yala.

En la mañana, en el Pacífico las lluvias serán dispersas sobre las costas y cordilleras de Darién, mientras que en la tarde y noche se registrarán aguaceros moderados a fuertes con descargas eléctricas en Panamá Norte, Centro, Oeste, Este, Darién, Azuero, Veraguas y Chiriquí, además de sectores de la Comarca Ngäbe Buglé.

Temperaturas y vientos

Las temperaturas mínimas oscilarán entre 14°C y 25°C, mientras que las máximas se ubicarán entre 28°C y 31°C.

Los vientos variarán durante el día: en el Caribe, soplarán del sur-suroeste en la mañana (3–7 km/h) y cambiarán al oeste en la tarde (5–10 km/h). En el Pacífico, serán del noroeste en la mañana (3 km/h) y del sur en la tarde y noche (15–20 km/h).

En el litoral Caribe se mantienen condiciones favorables, con olas de hasta 0.61 metros y periodos menores a 6 segundos.

En el Pacífico, también se esperan condiciones aptas para actividades marítimas, con olas de hasta 0.91 metros y periodos de 15 segundos.

Los índices de radiación UV-B se mantendrán altos durante la mañana y la tarde, por lo que se recomienda uso de protector solar, sombreros y ropa ligera al realizar actividades al aire libre.