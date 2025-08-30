Clima en Panamá: Paso de la onda tropical #27 provocará fuertes lluvias sobre el país para este sábado

Ciudad de Panamá, Panamá/El territorio panameño está bajo la influencia de una atmósfera condicionalmente inestable debido al fortalecimiento de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT), la variación de los flujos de viento y la presencia de sistemas de bajas presiones, tanto en el Pacífico como en el Caribe.

A estas condiciones se sumó el paso de la onda tropical número 27 de la temporada, ubicada sobre el mar Caribe, desde el extremo occidental de Cuba hasta las costas de Honduras, Nicaragua y Costa Rica, según reportó el Instituto de Meteorología e Hidrología (Imhpa).

De acuerdo con el informe, en la vertiente del Caribe, durante la mañana se registrarán cielos parcialmente nublados con lluvias aisladas y actividad eléctrica en sectores de las comarcas Guna Yala y Ngäbe Buglé, así como en Colón y el norte de Veraguas.

Para la tarde y la noche, las condiciones se intensificarán con cielos mayormente nublados, lluvias intermitentes y aguaceros moderados acompañados de tormentas en las mismas regiones, además de Bocas del Toro.

En el Pacífico, la mañana inició con cielos de dispersos a nublados y lluvias ligeras en Panamá Norte, Centro, Este y Oeste, además de la península de Azuero y los golfos de Panamá y Chiriquí. Durante la tarde y la noche, se presentarán episodios más intensos con aguaceros moderados y descargas eléctricas en Panamá, Darién, Azuero, Veraguas, Chiriquí y la comarca Ngäbe Buglé.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas oscilan entre 14 °C y 25 °C, mientras que las máximas rondan entre 30 °C y 32 °C. Respecto a los vientos, en el Caribe predominan durante la mañana flujos del sur-sureste con velocidades de 5 km/h, cambiando en horas de la tarde y noche al noroeste con velocidades de 5 a 10 km/h.

En el Pacífico, los vientos soplan inicialmente del noroeste con 5 km/h y luego girarán al sur-suroeste alcanzando hasta 22 km/h. En el litoral Caribe, las condiciones marítimas se mantienen favorables, con olas de hasta 0,9 metros y periodos de 8 segundos. En el Pacífico, también se consideran estables, con olas de 1,2 metros y periodos de hasta 18 segundos.

Finalmente, el Imhpa advirtió que los índices de radiación ultravioleta (UV-B) se mantienen en niveles de alto a muy alto durante la mañana y la tarde, lo que incrementa los riesgos de exposición solar en el país.