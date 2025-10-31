Clima en Panamá: Pronostican aguaceros intensos sobre la Cordillera Central y el Caribe Occidental

En la vertiente del Pacífico, se esperan lluvias dispersas y tormentas muy fuertes desde la madrugada y durante la mañana, especialmente sobre la Cordillera Central y las zonas montañosas que abarcan desde Chiriquí hasta el norte de Coclé, así como en el norte de Panamá Oeste.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología (Imhpa) advirtió sobre la presencia de aguaceros y tormentas de variada intensidad durante este viernes, especialmente en la vertiente del Caribe occidental y la Cordillera Central, donde se prevén acumulados significativos de lluvia y posibles afectaciones.

De acuerdo con el informe meteorológico, las condiciones más severas se concentrarán en Ngäbe Buglé, Veraguas norte y la provincia de Colón (Costa Abajo y Centro), con alta probabilidad de crecidas de ríos, inundaciones, calles anegadas y caída de árboles producto de ráfagas de viento. En contraste, en las áreas de Guna Yala y Colón Costa Arriba, los episodios de lluvia serán más esporádicos.

En la vertiente del Pacífico, se esperan lluvias dispersas y tormentas muy fuertes desde la madrugada y durante la mañana, especialmente sobre la Cordillera Central y las zonas montañosas que abarcan desde Chiriquí hasta el norte de Coclé, así como en el norte de Panamá Oeste. Estas condiciones podrían generar desbordes de ríos, deslizamientos e inundaciones. En el resto de la vertiente —incluido el Golfo de Panamá, la península de Azuero y Darién— se prevén chubascos ocasionales.

Durante la tarde, los aguaceros podrían intensificarse en Azuero, Panamá Oeste, la capital, Darién y la comarca Emberá-Wounaan, extendiéndose en algunos sectores hasta horas de la noche. En cuanto a las temperaturas, las mínimas oscilarán entre 22°C y 25.5°C, aunque en zonas de montaña y la Cordillera Central podrían descender hasta 12°C o 19°C.

Las máximas estarán entre 26°C y 30°C en el Caribe, y de 29°C a 32°C en el Pacífico, mientras que en áreas altas no superarán los 22°C. En cuanto al viento, se esperan ráfagas de 15 a 30 km/h provenientes del oeste-noroeste sobre el Caribe y la región metropolitana, con condiciones más ligeras en el resto del país.

El litoral Caribe presentará oleajes de 0.6 a 1.0 metros de altura y periodos de 6 a 8 segundos, considerados favorables para la navegación. En el litoral Pacífico, las olas alcanzarán entre 1.0 y 2.0 metros de altura, con periodos de 17 a 24 segundos, por lo que el Imhpa mantiene un aviso vigente por mar de fondo y recomienda precaución a embarcaciones menores.

Finalmente, los índices de radiación ultravioleta (UV-B) serán moderados en la mayor parte del país, con niveles altos en la comarca Guna Yala, por lo que se recomienda evitar la exposición prolongada al sol en horas del mediodía.