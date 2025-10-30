Discusión de reformas al reglamento interno de la Asamblea Nacional queda en pausa hasta enero de 2026

La discusión de las reformas al reglamento interno ha sido dividida en seis bloques , por lo que la votación de este primer segmento marcará el inicio de una etapa clave en la modernización de las normas que rigen el funcionamiento del Órgano Legislativo.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional no logró someter a votación el primer bloque de modificaciones al reglamento interno, pese a haber iniciado su sesión este jueves 30 de octubre a las 11:00 de la mañana. El tiempo no alcanzó para concluir el debate antes del cierre del periodo de sesiones ordinarias del pleno legislativo, lo que obliga a retomar la discusión a partir del 12 de enero, cuando se reanuden las sesiones.

Durante la jornada, los diputados lograron unificar en un texto único los 16 proyectos presentados para reformar el reglamento interno.

El diputado Augusto Palacios explicó que, al cerrarse el pleno, “no podíamos continuar porque ya el pleno terminó y nosotros tenemos que acogernos a los tiempos del pleno de la Asamblea Nacional. Entramos en periodo de receso, cuando íbamos a terminar de votar el primer bloque contra las propuestas que se presentaron a última instancia, pues el tiempo no nos dio”, señaló.

Palacios manifestó su expectativa de que el proceso continúe en enero con disposición de todos los comisionados:

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Credenciales, Dana Castañeda, garantizó que si habrá cambios sustanciales.

"No es un tema para taquillar, ni para desmeritar a los partidos políticos ni a la bancada Vamos. Creo que todos hemos hecho aportes importantes y al final ustedes van a ver que el reglamento interno sí va a tener cambios sustanciales, donde hemos coincidido todos”, aseguró.

Entre las modificaciones más relevantes que se incluyeron en este primer bloque, destaca la disposición que busca evitar que las instalaciones de la Asamblea se prolonguen por horas. “Por ejemplo, no se va a volver a repetir que una instalación se demore cinco horas, no va a volver a pasar”, sostuvo Castañeda.

El proyecto también abarca reformas como que los diputados suplentes sean juramentados el 1 de julio, al mismo tiempo que los diputados principales, lo que actualmente no ocurre.

La discusión de las reformas al reglamento interno ha sido dividida en seis bloques, por lo que la votación de este primer segmento marcará el inicio de una etapa clave en la modernización de las normas que rigen el funcionamiento del Órgano Legislativo.

Información de Meredith Serracín

