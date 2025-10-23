Clima en Panamá: Pronostican condiciones estables sobre gran parte del país, con lluvias en zonas costeras y marítimas

El informe detalla que, conforme avance la mañana, nubosidades se desplazarán hacia la región central del país, generando los primeros aguaceros con tormentas sobre Los Santos, Coclé, Colón, Panamá Oeste y Panamá.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología (Imhpa) informó que este jueves 23 de octubre se prevé un comportamiento del tiempo mayormente estable sobre el territorio nacional, aunque podrían registrarse lluvias y tormentas aisladas en áreas marítimas y costeras.

De acuerdo con el boletín meteorológico, en horas de la mañana predominarán condiciones parcialmente nubladas en tierra firme, mientras que en las costas de Guna Yala, el Golfo de Panamá y el Pacífico occidental-centro podrían presentarse lluvias dispersas acompañadas de descargas eléctricas.

El informe detalla que, conforme avance la mañana, nubosidades se desplazarán hacia la región central del país, generando los primeros aguaceros con tormentas sobre Los Santos, Coclé, Colón, Panamá Oeste y Panamá. En el resto del territorio, el cielo se mantendrá parcialmente nublado, lo que permitirá cierto calentamiento diurno.

Durante la tarde, se prevén aguaceros y tormentas eléctricas principalmente en el occidente del país y en la zona fronteriza con Colombia, mientras que en la capital, las costas de Coclé y el centro de Colón las condiciones tenderán a mejorar.

Para la noche, el Imhpa anticipa una disminución de las lluvias en la mayoría del país, con cielos parcialmente nublados, salvo en Chiriquí, el sur de Los Santos y las comarcas Emberá, donde podrían mantenerse precipitaciones ligeras aisladas.

Temperaturas y vientos

En áreas montañosas, las mínimas oscilarán entre 10 °C y 15 °C , mientras que en las regiones bajas del país se prevén temperaturas de 16 °C a 21 °C en la madrugada.

, mientras que en las regiones bajas del país se prevén temperaturas de en la madrugada. Durante la tarde, las máximas se ubicarán entre 22 °C y 24 °C, aunque en el centro y oriente del país podrían alcanzar valores entre 26 °C y 32 °C.

Los vientos se mantendrán de leves a moderados, con velocidades entre 5 y 20 km/h, predominando las direcciones sur y noroeste, en un patrón de convergencia atmosférica.

Condiciones marítimas

En el Caribe , persistirá un régimen marítimo inestable , con oleajes de hasta 1.3 metros .

, persistirá un régimen marítimo , con . En el Pacífico, se esperan condiciones normales y seguras para la navegación costera y las actividades portuarias.

Los niveles de radiación ultravioleta se ubicarán entre moderados y muy altos, con valores de 5 a 8 en la escala internacional, por lo que se recomienda usar protección solar y evitar la exposición prolongada durante las horas centrales del día.

El Imhpa reiteró su llamado a la población a seguir las recomendaciones del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) ante posibles cambios en las condiciones del tiempo.