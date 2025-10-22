Santeños en Chiriquí organizan desfile con más de 40 delegaciones para el 10 de noviembre

Los organizadores también confirmaron que se ha coordinado con los estamentos de seguridad y entidades estatales para garantizar el orden y la seguridad durante los actos conmemorativos en la provincia.

Chiriquí/La Asociación de Santeños residentes en la provincia de Chiriquí ofreció una conferencia de prensa para dar a conocer los preparativos de las festividades del 10 de noviembre, fecha en la que se conmemora el primer grito de independencia de la Villa de Los Santos.

Los organizadores informaron que el desfile, que se realizará en la ciudad de David, contará con más de 40 delegaciones, 45 grupos folclóricos, alrededor de 25 carros alegóricos y la participación de bandas musicales y diversas instituciones públicas, lo que anticipa un evento “espectacular”, según lo describió Nereida Araúz.

Además, anunciaron que el 9 de noviembre se celebrará una misa conmemorativa como antesala a las actividades del día siguiente.

La reina del 10 de noviembre, Medelys Gutiérrez, hizo un llamado a la ciudadanía a participar en esta celebración “de manera sana y en familia”, destacando la importancia de preservar las tradiciones y la cultura nacional, especialmente entre las nuevas generaciones.

Los organizadores también confirmaron que se ha coordinado con los estamentos de seguridad y entidades estatales para garantizar el orden y la seguridad durante los actos conmemorativos en la provincia.

Información de Demetrio Ábrego