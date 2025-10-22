Detención provisional a transportista por presuntos delitos sexuales en perjuicio de una menor en Veraguas

El Tribunal de Garantías acogió el criterio del Ministerio Público y dictó la medida cautelar de detención preventiva , citando la gravedad de los cargos y la relación de cercanía con la familia de la víctima.

Veraguas/Un transportista del sector norte de Santa Fe, en la provincia de Veraguas, fue imputado y se le dictó detención preventiva por presuntos delitos sexuales en perjuicio de una menor de edad.

El ciudadano, de 36 años, fue llevado ante el Tribunal de Garantías, donde el Fiscal de Delitos Sexuales, Pablo Pimentel, logró la legalización de la aprehensión y la formulación de cargos. Según Pimentel, se le imputaron dos delitos contra la libertad e integridad sexual, específicamente por la modalidad de relaciones sexuales con menor de edad, así como por el delito de exhibicionismo agravado.

El fiscal de la causa señaló que el imputado se habría aprovechado de la facilidad de acceso a la víctima a través de su rol como transportista público. Además, un factor clave en el caso fue el vínculo de confianza que mantenía con la familia de la menor.

El Tribunal de Garantías acogió el criterio del Ministerio Público y dictó la medida cautelar de detención preventiva, citando la gravedad de los cargos y la relación de cercanía con la familia de la víctima. Se han otorgado seis meses al Ministerio Público para completar el proceso de investigación.

Las autoridades confirmaron que el detenido también ejerce como docente en el sector norte de la Comarca Ngäbe Buglé, una zona cercana a Santa Fe de Veraguas. No obstante, las investigaciones han determinado que su rol como educador no generó vínculos con la menor de edad afectada, siendo su labor como transportista la que facilitó el acercamiento para cometer los presuntos delitos.

El Ministerio Público reitera su compromiso con la protección de la niñez y adolescencia y continuará con las diligencias para esclarecer los hechos.

Con información de Ney Abdiel Castillo