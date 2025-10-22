Detectan venta de lotería clandestina en comercios en Chiriquí, algunos son reincidentes

David, Chiriquí/La Lotería Nacional participó este miércoles en un operativo interinstitucional junto al Ministerio de Salud (Minsa), la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) y la Policía Nacional en al menos diez comercios de la provincia de Chiriquí, donde detectaron diversas irregularidades.

Durante las inspecciones, las autoridades descubrieron la venta clandestina de lotería tica, nica, monazos y otros juegos ilegales, una práctica que evade impuestos y afecta los ingresos del Tesoro Nacional.

Además, se identificó que algunos billeteros también incurren en las prácticas ilícitas, vendiendo chances con sobreprecio o casados, por lo que la entidad anunció las sanciones correspondientes.

En tanto, personal del Minsa y Acodeco detectó mal estado y productos en varios de los establecimientos inspeccionados, lo que representa un riesgo para la salud pública.

La Lotería Nacional reiteró su compromiso de combatir la venta ilegal y garantizar la transparencia en la distribución de los productos oficiales, en coordinación con las instituciones competentes.