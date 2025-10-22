Detectan venta de lotería clandestina en comercios en Chiriquí, algunos son reincidentes

operativo interinstitucional detecta venta ilegal de lotería y productos vencidos en diversos comercios en Chiriquí

Autoridades durante un operativo de comercios en chiriqui dectetaron venta ilegal de loteria
Autoridades durante un operativo de comercios en chiriqui dectetaron venta ilegal de loteria / Loteria Nacional
Oderay Varela - Redactora
22 de octubre 2025 - 16:11

David, Chiriquí/La Lotería Nacional participó este miércoles en un operativo interinstitucional junto al Ministerio de Salud (Minsa), la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) y la Policía Nacional en al menos diez comercios de la provincia de Chiriquí, donde detectaron diversas irregularidades.

Durante las inspecciones, las autoridades descubrieron la venta clandestina de lotería tica, nica, monazos y otros juegos ilegales, una práctica que evade impuestos y afecta los ingresos del Tesoro Nacional.

Además, se identificó que algunos billeteros también incurren en las prácticas ilícitas, vendiendo chances con sobreprecio o casados, por lo que la entidad anunció las sanciones correspondientes.

En tanto, personal del Minsa y Acodeco detectó mal estado y productos en varios de los establecimientos inspeccionados, lo que representa un riesgo para la salud pública.

La Lotería Nacional reiteró su compromiso de combatir la venta ilegal y garantizar la transparencia en la distribución de los productos oficiales, en coordinación con las instituciones competentes.

