Crecida del río David mantiene en alerta a familias que permanecen en zonas vulnerables

David, Chiriquí/El río David registró una de las crecidas más fuertes de la actual temporada lluviosa, sin que se reportaran afectaciones directas en algunas de las urbanizaciones o comunidades cercanas al afluente.

Diversos arquitectos consultados por este medio, atribuyeron este resultado a los trabajos de reforzamiento del muro de contención y al sistema de desagüe construidos recientemente en las cercanías del puente sobre el río, los cuales habrían mitigado el impacto de la crecida.

Sin embargo, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) reiteró el llamado a las personas que aún residen en zonas próximas al cauce a evacuar, dado que se trata de áreas vulnerables que representan un riesgo alto ante eventuales desbordamientos.

"Se tiene que hacer un diseño más integral aguas abajo, porque ya el problema no está aquí, pero el agua sigue bajando. Sé de conocimiento que por el cementerio hay una zona que tiene bastante inestabilidad y es una zona que en algún momento se podría intervenir", explicó el ingeniero civil, Luis Guerra.

Por su parte, Mónica Acosta, directora Regional del Sinaproc, indicó que en el área aún permanecen al menos una docena de familias, muchas de ellas pertenecientes a asentamientos informales. Las autoridades instan a estos residentes a abandonar los puntos de riesgo y buscar refugio seguro.

Con información de Demetrio Ábrego