Clima en Panamá: Inestabilidad atmosférica traerá fuertes lluvias y tormentas en varias regiones del país

Aunque no se prevén sistemas tropicales migratorios que afecten de forma directa al territorio, las condiciones serán propias de la temporada lluviosa.

Ciudad de Panamá, Panamá/Panamá estará este sábado 4 de octubre bajo condiciones de atmósfera condicionalmente inestable, producto del fortalecimiento de la Zona de Convergencia Intertropical (ITCZ), la variación de los flujos de viento y la presencia de sistemas de bajas presiones tanto en el Pacífico como en el mar Caribe, así lo dio a conocer el Instituto de Meteorología e Hidrología (Imhpa).

De acuerdo con la entidad, aunque no se prevén sistemas tropicales migratorios que afecten de forma directa al territorio, las condiciones serán propias de la temporada lluviosa.

En el Caribe, durante la mañana se esperan cielos de disperso a nublados con lluvias y tormentas eléctricas en sectores de Colón y la comarca Ngäbe-Buglé. Para la tarde y noche se prevén aguaceros de intensidad ligera a moderada acompañados de descargas eléctricas en Colón, Guna Yala, norte de Veraguas, Bocas del Toro y comunidades de la comarca Ngäbe-Buglé.

En el Pacífico, la mañana estará marcada por nublados con lluvias y actividad eléctrica en Panamá Norte, Centro y el Golfo de Panamá, así como en zonas costeras y cordilleras de Panamá Este, Oeste y Darién. Hacia la tarde y noche se anticipan aguaceros aislados con tormentas de ligeros a moderados en Panamá Norte, Centro, Oeste y Este, Darién, Azuero, Veraguas, Chiriquí y Ngäbe-Buglé.

Las temperaturas mínimas se ubicarán entre 15°C y 24°C, mientras que las máximas oscilarán entre 27°C y 31°C. Los vientos en el Caribe se desplazarán del sur-sureste en la mañana y cambiarán al sureste en la tarde y noche, con velocidades de 5 a 15 km/h. En el Pacífico, se registrarán flujos del sur en horas de la mañana con 5 km/h, variando a suroeste en la tarde y noche con intensidades de 15 a 20 km/h.

En cuanto a las condiciones marítimas, se prevén escenarios favorables en ambas vertientes. En el Caribe las olas alcanzarán hasta 0.61 metros con periodos de 7 segundos, mientras que en el Pacífico llegarán a 0.91 metros con periodos de 18 segundos.

El Imhpa también advirtió que los niveles de radiación UV-B estarán entre moderados y muy altos a lo largo del día, lo que requiere medidas de precaución para quienes realicen actividades al aire libre.