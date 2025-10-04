Farruko se viste de emberá y baila al ritmo ancestral en Panamá

La visita de Farruko a Panamá se enmarca en un momento de su carrera marcado por la madurez artística y personal.

Ciudad de Panamá, Panamá/El cantante y compositor puertorriqueño Farruko, cuyo nombre real es Carlos Efrén Reyes Rosado, sigue sorprendiendo durante su estancia en Panamá. Tras participar en los Premios Juventud 2025, el artista aprovechó para sumergirse en la rica cultura panameña y, en esta oportunidad, visitó la comunidad Emberá Querá en Colón, dejándose atrapar por su fascinante tradición.

Y es que en redes sociales circularon varios videos donde se observa al artista disfrutando de las tradiciones emberá, compartiendo con su gente, participando en actividades cotidianas, apreciando la fauna del lugar y degustando su gastronomía. Incluso, Farruko, conocido por su versatilidad, se tomó el tiempo para aprender algunas palabras en el dialecto de la comarca, publicando en su cuenta de Instagram: “Viviendo y aprendiendo”.

El momento más llamativo de su estancia son las imágenes en las que, luciendo la vestimenta tradicional emberá, Farruko aparece practicando la danza ancestral junto a miembros de la comunidad. También aprovechó para pescar y para probar el famoso “patabedá”, que consiste en pescado frito, un plato típico de la dieta emberá.

El corazón de la cultura emberá

La comunidad Emberá Querá, ubicada a orillas del Lago Gatún en la provincia de Colón, es un enclave de la nación indígena Emberá. Originarios en gran parte de la provincia de Darién, los residentes de esta aldea se han dedicado al turismo cultural como vía para preservar su legado y generar una economía sostenible, siendo la comunidad establecida desde 2007.

La cultura Emberá destaca por su profunda conexión con la naturaleza y sus elaboradas artesanías, famosas a nivel mundial. Las mujeres visten la colorida paruma o falda y un top de chaquiras, mientras que los hombres usan el guayuco o andia. Sus creaciones incluyen el tejido de canastas a partir de fibras de la planta chunga y el tallado de figuras en tagua (marfil vegetal) o madera de cocobolo. Los visitantes, como Farruko, son recibidos con danzas que relatan sus historias y tradiciones, además de la oportunidad de experimentar la pintura corporal temporal con tinta de jagua, extraída de un fruto.

Farruko: Trayectoria de éxito y transformación

La visita de Farruko a Panamá se enmarca en un momento de su carrera marcado por la madurez artística y personal. Nacido en Bayamón, Puerto Rico, el artista, que es también compositor y productor, inició su trayectoria musical publicando canciones en internet en 2007. Su salto a la fama se consolidó con su álbum debut de 2010, El talento del bloque, que incluyó éxitos como "Hola Beba".

Con el paso de los años, Farruko se convirtió en una figura clave del género urbano, incursionando con éxito en el reggaetón, el EDM y el trap latino. Su versatilidad le ha permitido cosechar hits globales como "Passion Whine" (junto a Sean Paul), "Chillax", y el megaéxito mundial "Pepas". Ha colaborado con gigantes de la música como Daddy Yankee, J Balvin (con quien ganó un Latin Grammy por "6 AM") y Bad Bunny. En los últimos años, su carrera ha tomado un rumbo más espiritual, enfocándose en un mensaje de reflexión y fe, como evidencian sencillos recientes como "Nazareno" y "Esta Vida".

Farruko se encuentra en Panamá desde la semana pasada, cuando arribó para participar de los Premios Juventud 2025. Durante su paso por el país, el artista ha aprovechado para conocer de cerca el país, mostrando un genuino interés por la cultura y también por el lado social. Uno de los momentos más emotivos fue su visita a un grupo de reclusos en el Centro Penitenciario La Joya, donde aprovechó para cantar y de paso saludó a Yerik Emil Navarro Mosquera, conocido en el mundo de la música urbana como Yemil, quien cumple una condena por violencia psicológica.

También se presentó en la Plaza 5 de Mayo, en la ciudad de Panamá, acompañado por DJ Chiqui Dubs, en la Live Session “La Misión”, transmitida a través del canal de YouTube de Chiqui Dubs.

Durante la actividad, Farruko compartió escenario con artistas urbanos emergentes de Panamá que buscan abrirse camino en el género.