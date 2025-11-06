Clima en Panamá: Impha advierte sobre posibilidad de aguaceros en Chiriquí, Veraguas y Golfo de Panamá este jueves

Impha exhorta a la población a seguir las recomendaciones del Sistema Nacional de Protección Civil y mantenerse informada a través de los canales oficiales.

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Impha), informó que este jueves 6 de noviembre se esperan condiciones mayormente estables en gran parte del país, aunque con posibilidad de lluvias aisladas en sectores específicos del Pacífico occidental y Caribe oriental.

Durante la mañana, se anticipa el ingreso de nubosidad hacia la región occidental, con aguaceros dispersos en áreas como el Golfo y tierras bajas de Chiriquí, el sur de Veraguas y el Golfo de Panamá. En el resto del país, el cielo estará parcialmente nublado, favoreciendo el desarrollo del calentamiento diurno.

Clima y temperaturas

En la tarde, se prevén aguaceros acompañados de tormentas eléctricas, especialmente en zonas montañosas y a lo largo de la cordillera. Sin embargo, áreas como la ciudad capital, las costas de Coclé y el centro de Colón podrían mantenerse con baja probabilidad de precipitaciones.

Para la noche, se estima una mejora en las condiciones del tiempo, con cielos parcialmente nublados y algunos periodos de despeje.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre los 10 °C y 15 °C en regiones montañosas, mientras que en el resto del país se ubicarán entre los 16 °C y 21 °C. Las máximas estarán entre los 23 °C y 25 °C, aunque en la zona central y oriente podrían alcanzar hasta 32 °C.

Vientos y condiciones marítimas

Los vientos soplarán con intensidad de ligera a moderada, entre 5 y 20 km/h, predominando del sur. En cuanto a las condiciones marítimas, se mantiene un régimen estable en el Caribe y Pacífico occidental, con olas por debajo de 1.50 metros, lo que favorece la navegación costera.

Radiación UV

Finalmente, se advierte sobre índices de radiación UV-B altos y muy altos, con valores entre 6 y 10, por lo que se recomienda tomar precauciones durante las horas de mayor exposición solar.

El Impha exhorta a la población a seguir las recomendaciones del Sistema Nacional de Protección Civil y mantenerse informada a través de los canales oficiales.