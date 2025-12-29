Clima en Panamá: Instituto de Meteorología prevé lluvias dispersas en el Caribe

El Imhpa advierte sobre los índices de radiación UV-B, que alcanzarán valores máximos entre 8 y 11, lo que representa un nivel de riesgo muy alto a extremo en todo el país.

Ciudad de Panamá/Panamá amanece este lunes 29 de diciembre con condiciones meteorológicas variables, de acuerdo con el informe oficial del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa), que detalla lluvias aisladas en ambas vertientes, temperaturas elevadas en gran parte del país y niveles muy altos de radiación ultravioleta.

En la vertiente del Caribe, se esperan intervalos nubosos con lluvias aisladas durante la mañana y la tarde. Para horas de la noche, el Imhpa advierte un incremento de la nubosidad, lo que podría generar lluvias dispersas con intervalos moderados desde Bocas del Toro hasta sectores de la provincia de Colón, mientras que en el resto de la vertiente se mantendrán lluvias aisladas.

En cuanto a la vertiente del Pacífico, durante la mañana se prevén lluvias aisladas en el golfo de Panamá y en la provincia de Darién. En la tarde, el pronóstico indica chubascos aislados en Darién, sectores de Panamá y Panamá Oeste, el sur de Veraguas y áreas puntuales de Chiriquí. Para el resto de la vertiente, se espera cielo con poca nubosidad a parcialmente nublado a lo largo del día.

Respecto a las temperaturas, las máximas oscilarán entre 21 °C y 24 °C en la cordillera Central, mientras que en el resto del país se mantendrán entre 29 °C y 33 °C, lo que podría generar una sensación térmica elevada, especialmente en zonas urbanas y costeras.

En el tema de vientos, el informe del Imhpa señala que en la vertiente del Caribe, durante el día, se esperan vientos del oeste a noreste con velocidades de hasta 35 km/h en la comarca Guna Yala y sectores de Colón, y hasta 25 km/h en el resto de la vertiente.

En la vertiente del Pacífico, en la mañana y la noche, se pronostican vientos del noroeste a noreste con velocidades de hasta 25 km/h en el golfo de Panamá y sectores de la provincia de Los Santos, mientras que en el resto de la región predominarán vientos variables con velocidades menores de 15 km/h. Para la tarde, se esperan vientos del sur a suroeste con velocidades de hasta 20 km/h en el occidente de la vertiente, y del noroeste a noreste con intensidades similares en el resto del Pacífico.

En cuanto a las condiciones marítimas, en el mar Caribe se prevén olas con alturas entre 1.0 y 2.2 metros y períodos de 6 a 9 segundos, por lo que se recomienda mantener atención a los avisos de vigilancia. En el océano Pacífico, las olas presentarán alturas entre 0.3 y 0.8 metros, con períodos más largos, entre 12 y 14 segundos.

El Imhpa advierte sobre los índices de radiación UV-B, que alcanzarán valores máximos entre 8 y 11, lo que representa un nivel de riesgo muy alto a extremo en todo el país, por lo que se recomienda limitar la exposición directa al sol y utilizar medidas de protección adecuadas.

