Clima en Panamá: Activan alerta por lluvias y tormentas eléctricas en gran parte del país

El Imhpa advirtió sobre una alta sensación térmica, que podría alcanzar los 40°C en el Pacífico, lo que incrementa el riesgo de golpe de calor.

Ciudad de Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) informó que para este jueves 23 de abril se prevé un ambiente marcado por la inestabilidad atmosférica, con lluvias, tormentas eléctricas y altas temperaturas en distintos puntos del país.

En la vertiente del Caribe, el flujo de viento favorecerá la incursión de nubosidad desde el mar hacia tierra firme, generando lluvias y aguaceros con posibles descargas eléctricas. Estas condiciones se presentarán de forma aislada durante la madrugada y la mañana, mientras que en horas de la tarde se esperan episodios más generalizados de lluvias y tormentas a lo largo de esta región.

Para el sector Pacífico, durante la madrugada persistirán fuertes lluvias con descargas eléctricas frecuentes sobre el área marítima del sur de Veraguas y el golfo de Chiriquí. Parte de estas tormentas podrían desplazarse hacia tierra firme, afectando el sur de Veraguas y las tierras bajas de Chiriquí. También podrían generarse tormentas aisladas en el golfo de Panamá, mientras que el resto del país se mantendrá con condiciones secas y sin tiempo significativo.

En horas de la mañana, se prevén lluvias aisladas en sectores de Chiriquí y tormentas en áreas marítimas, mientras que en el resto del Pacífico predominará un ambiente cálido y seco con poca nubosidad. Para la tarde, el aumento de la humedad favorecerá el desarrollo de aguaceros y tormentas eléctricas abundantes en Chiriquí y Veraguas, y de forma dispersa en otras zonas del país. En la noche, la nubosidad persistirá con cielo mayormente cubierto y algunas lluvias aisladas en el interior, mientras que las tormentas se concentrarán nuevamente en áreas marítimas.

Activan aviso

Ante estas condiciones, el Imhpa activó un aviso de vigilancia por lluvias y tormentas significativas.

De acuerdo con el aviso, los acumulados de lluvias por día oscilarán entre 15 y 60 mm (l/m²), sin embargo, en tres días: entre 45 y 180 mm (l/m²).

ÁREAS BAJO AVISO:

🔴 Mayor o fuerte intensidad del evento:

Chiriquí

Veraguas

Coclé

Bocas del Toro

Comarca Ngäbe Buglé

Colón

🟡 Intensidad moderada:

Los Santos

Herrera

Panamá Oeste

Panamá

Darién

Comarca Emberá

Comarca de Guna Yala

Ambas vertientes están bajo aviso.

Otros factores climáticos

En cuanto a las temperaturas, las mínimas oscilarán entre 22°C y 25°C, mientras que en la cordillera Central se ubicarán entre 16°C y 21°C. Las máximas alcanzarán entre 27°C y 30°C en el Caribe, y entre 30°C y 34°C en el Pacífico, con valores de entre 23°C y 30°C en zonas montañosas.

El Imhpa advirtió sobre una alta sensación térmica, que podría alcanzar los 40°C en el Pacífico, lo que incrementa el riesgo de golpe de calor.

En relación con el viento, predominarán corrientes del norte y noreste durante la madrugada y la mañana, mientras que en la tarde se registrarán flujos convergentes con velocidades sostenidas entre 5 y 15 km/h.

Las condiciones marítimas se mantendrán bajo precaución durante episodios de tormentas. En el Caribe, se esperan olas entre 0.7 y 0.9 metros, mientras que en el Pacífico alcanzarán entre 1.0 y 1.5 metros.

Los índices de radiación UV-B se mantendrán en niveles de riesgo máximo a nivel nacional, con valores entre moderado y extremo, lo que podría generar quemaduras en la piel en un periodo de entre 10 y 45 minutos de exposición.

Las autoridades recomiendan a la población seguir las normas de seguridad y tomar medidas preventivas ante las condiciones climáticas previstas.

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