Clima en Panamá: Activan aviso por lluvias y tormentas en casi todo el país

También se mantiene un aviso de vigilancia por índices de radiación extremos y otro por altas temperaturas (sensación térmica).

Ciudad de Panamá/Para este jueves 9 de abril, el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá informó que el flujo de viento procedente del mar Caribe mantendrá el ingreso de nubosidad hacia las provincias y comarcas de esa vertiente, generando una cobertura variable, entre parcialmente nublado y cielo cubierto, con lluvias intermitentes y dispersas de variada intensidad.

En la vertiente del Pacífico, durante la madrugada se prevé el desarrollo de nubosidad sobre el golfo de Panamá y otros sectores marítimos, así como en la provincia de Darién y la comarca Emberá, donde se esperan episodios de lluvia con tormentas eléctricas. Además, se registrarán incursiones nubosas desde Colón hacia Panamá Oeste, zonas montañosas de Coclé y Panamá Norte, mientras que el resto del litoral se mantendrá con condiciones secas y poca nubosidad.

Para la mañana, persistirán los nublados con lluvias aisladas en Darién, la comarca Emberá y áreas montañosas de Coclé y Panamá Oeste, mientras que en el resto del país predominará un ambiente seco, cálido y con escasa nubosidad.

En horas de la tarde, el aumento de la cobertura nubosa favorecerá la ocurrencia de aguaceros aislados en Darién, la comarca Emberá, Panamá, Panamá Oeste, así como en sectores de Coclé, Chiriquí y el sur de Veraguas.

El Imhpa mantiene activo un aviso de vigilancia por lluvias y tormentas eléctricas en casi todo el país hasta el próximo sábado 11 de abril.

Las áreas bajo aviso son:

Bocas del Toro

Ngäbe Buglé

Chiriquí

Veraguas (Norte y Centro)

Colón

Darién

Comarcas Emberá-Sambú y Emberá-Cémaco

Panamá Oeste

Panamá

Coclé Norte

Guna Yala

En cuanto a las temperaturas, se esperan mínimas entre 23°C y 26°C en zonas bajas y costeras, y entre 15°C y 21°C en la cordillera Central. Las máximas alcanzarán entre 26°C y 30°C en el Caribe y entre 31°C y 35°C en el Pacífico, mientras que en la cordillera Central oscilarán entre 22°C y 29°C. Se advierte además sobre una alta sensación térmica en ambas vertientes, con riesgo de golpe de calor.

El informe también señala condiciones moderadamente ventosas, con vientos del norte y noreste durante la madrugada y la mañana. Para la tarde se prevén flujos convergentes de distintas direcciones, incluyendo vientos del suroeste en Chiriquí, la región de Azuero y Darién. Las velocidades sostenidas estarán entre 5 y 30 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar entre 20 y 60 km/h.

En el ámbito marítimo, se reportan condiciones favorables en ambos litorales. En el Caribe, el oleaje oscilará entre 1.0 y 1.7 metros, con periodos de 6 a 8 segundos, mientras que en el Pacífico se esperan olas entre 0.7 y 1.0 metros, con periodos de 10 a 13 segundos.

Los índices de radiación UV-B se mantendrán en nivel de riesgo alto a extremo en todo el país, con valores entre 6 y 11, lo que podría generar quemaduras en la piel en un tiempo estimado de 10 a 30 minutos, por lo que se recomienda atender el aviso de vigilancia emitido por las autoridades.

También se mantiene un aviso de vigilancia por índices de radiación extremos y otros por altas temperaturas sensación térmica.

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