Flujo vehicular se normaliza parcialmente en el puente de las Américas

En horas de la tarde se implementó la inversión de carriles, una medida habitual que se aplica entre las 2:00 p.m. y las 8:00 p.m. para facilitar la movilidad en horas pico.

Ciudad de Panamá/A 24 horas de la reapertura del Puente de las Américas, el tránsito vehicular en esta importante vía que conecta la capital con el interior del país se mantiene operativo, aunque con restricciones para garantizar la seguridad de los usuarios.

La habilitación del puente se dio el día de ayer alrededor de las 3:30 p.m., luego de que autoridades realizaran una inspección técnica tras una explosión registrada bajo la estructura. Tras la evaluación, se determinó permitir el paso únicamente a vehículos livianos, como automóviles, motocicletas y microbuses, quedando restringido el acceso para transporte pesado, entre ellos camiones, volquetes y buses de gran tamaño.

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Durante la jornada de este miércoles, el flujo vehicular ha sido más lento en comparación con el día anterior. Esto se debe a que, inicialmente, muchos conductores optaron por rutas alternas como la vía Centenario, mientras que hoy han retomado el uso del puente tras su reapertura.

En horas de la tarde se implementó la inversión de carriles, una medida habitual que se aplica entre las 2:00 p.m. y las 8:00 p.m. para facilitar la movilidad en horas pico. Según las autoridades, esta acción ha permitido mantener un tráfico más fluido en dirección hacia Panamá Oeste.

“En la tarde de hoy se realizó la inversión de carriles, donde se observa un tráfico regular en comparación al día de ayer. Las personas que se dirigen desde la urbe metropolitana hacia Panamá Oeste no se ven afectadas. De igual forma, se ha desarrollado un operativo durante el día para fiscalizar que solo transiten vehículos livianos”, indicó el teniente de operaciones de tránsito, Marino Jordan.

Las autoridades mantienen vigilancia constante en el área para asegurar el cumplimiento de las restricciones y prevenir incidentes, mientras continúan las evaluaciones sobre las condiciones estructurales del puente tras el incidente registrado.

Con información de Luis Jiménez