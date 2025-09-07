Clima en Panamá: aguaceros muy fuertes, ráfagas de viento y riesgo de inundaciones para este domingo

En el Pacífico se registrarán vientos entre 10 y 20 km/h, con posibilidad de ráfagas de hasta 45 km/h durante tormentas.

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá emitió el pronóstico del tiempo para este domingo 7 de septiembre de 2025, donde se prevén aguaceros, tormentas eléctricas, ráfagas de viento y riesgo de inundaciones y deslizamientos en varias regiones del país.

Condiciones en el Caribe

En horas de la mañana, se prevén chubascos ligeros a moderados en la región central de Colón. Durante la tarde, se esperan aguaceros muy fuertes con potencial de ráfagas de viento en Guna Yala, Colón y la Cordillera Central, lo que podría ocasionar caída de árboles, crecidas de ríos y zonas anegadas. En la noche, se mantendrán nublados dispersos a lo largo de la vertiente Caribe.

Condiciones en el Pacífico

Durante la mañana, se registrarán lluvias y aguaceros en las zonas marítimas y litorales de la región Oriental y Central, con chubascos que llegarán a tierra previo al mediodía.

En la tarde y primeras horas de la noche, se pronostican aguaceros moderados a muy fuertes en gran parte del Pacífico, especialmente sobre Panamá, Panamá Oeste, Coclé, Veraguas y Chiriquí, donde existe alta probabilidad de inundaciones, crecidas de ríos, caída de árboles y deslizamientos. Hacia la noche, se espera un cielo de parcialmente nublado a nublado.

Temperaturas

Temperaturas mínimas: entre 22°C y 24.5°C , descendiendo a 16°C – 22°C en zonas montañosas y la Cordillera Central .

entre , descendiendo a en zonas montañosas y la . Temperaturas máximas: de 27°C a 29°C en el Caribe, y entre 28°C y 31°C en el Pacífico. En áreas montañosas y la Cordillera Central no superarán los 25°C.

Vientos

En el Caribe occidental , los vientos oscilarán de norte a oeste entre 5 y 15 km/h .

, los vientos oscilarán de entre . En el Pacífico, se registrarán vientos del sur y suroeste entre 10 y 20 km/h, con posibilidad de ráfagas de hasta 45 km/h durante tormentas.

Condiciones marítimas

Litoral Caribe: oleajes de 0.7 a 1.0 metros con periodos de 7 a 8 segundos ( condiciones favorables ).

oleajes de con periodos de 7 a 8 segundos ( ). Litoral Pacífico: olas de 0.6 a 1.5 metros con periodos de 13 a 16 segundos (condiciones favorables).

Índices de radiación UV-B

El informe prevé niveles altos a muy altos de radiación ultravioleta sobre Bocas del Toro y entre moderados y altos en el resto del país, por lo que se recomienda uso de protector solar, ropa ligera y mantenerse hidratado.

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá insta a la población a seguir las recomendaciones de protección civil, especialmente en áreas vulnerables a inundaciones y deslizamientos, y a mantenerse atentos a los avisos oficiales del tiempo en Panamá.