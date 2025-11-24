Clima en Panamá: Se esperan lluvias intermitentes en ambas vertientes este lunes

Se mantiene un aviso de vigilancia por aumento de oleajes hasta el próximo 25 de noviembre.

Amanecer de un día nublado.
Amanecer de un día nublado. / TVN Noticias

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) informó que para la vertiente Caribe, durante las horas de la mañana, se esperan cielos de disperso a nublado con eventos lluviosos intermitentes y episodios de aguaceros con actividad eléctrica en las comarcas Guna Yala y Ngäbe, así como en Colón y el norte de Veraguas.

En la tarde y la noche persistirán los cielos nublados, con lluvias intermitentes y aguaceros con actividad eléctrica aislada de intensidad ligera a moderada en sectores de las comarcas Guna Yala y Ngäbe, además de Colón, el norte de Veraguas y Bocas del Toro.

Para el litoral Pacífico, el Imhpa señaló que en horas de la mañana se prevén cielos de disperso a nublado con eventos lluviosos aislados, acompañados de episodios de aguaceros con actividad eléctrica sobre zonas costeras y cordilleras de Panamá Este y Darién, los golfos de Panamá y Chiriquí, y el sur de Azuero y Veraguas.

En la tarde y la noche se anticipan cielos nublados con lluvias aisladas, además de aguaceros aislados de ligeros a moderados con actividad eléctrica en sectores de Panamá Norte, Centro, Oeste y Este; así como en Coclé, Darién, Azuero, Veraguas, Chiriquí y la comarca Ngäbe Buglé.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre los 14 °C y 25 °C, mientras que las máximas rondarán entre los 26 °C y 33 °C. En cuanto a los vientos, el informe detalla que en el Caribe predominarán flujos del nor-noreste durante la mañana con velocidades de 10 a 27 km/h, cambiando a norte en la tarde y la noche, alcanzando entre 10 y 24 km/h. En la vertiente Pacífica se mantendrán vientos del norte por la mañana con velocidades de 22 a 31 km/h, y en la tarde y noche continuarán del mismo sector con intensidades de 20 a 26 km/h.

Las condiciones marítimas en el Caribe permanecen bajo advertencia por vientos, oleajes y corrientes de resaca, con olas que alcanzarán hasta 1.82 metros en periodos no mayores a 9 segundos. En contraste, el Pacífico presenta condiciones favorables para las actividades marítimas, con olas de aproximadamente 0.91 metros y periodos de 4 segundos.

Se mantiene un aviso de vigilancia por el incremento en la altura de las olas hasta mañana martes 25 e noviembre.

El informe del Imhpa también destaca que los índices de radiación UV-B se mantendrán entre niveles altos y extremos en ambas vertientes durante las horas de la mañana y la tarde, por lo que se recomienda a la población adoptar medidas de protección.

