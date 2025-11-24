Clima en Panamá: Se esperan lluvias intermitentes en ambas vertientes este lunes

Se mantiene un aviso de vigilancia por aumento de oleajes hasta el próximo 25 de noviembre.

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) informó que para la vertiente Caribe, durante las horas de la mañana, se esperan cielos de disperso a nublado con eventos lluviosos intermitentes y episodios de aguaceros con actividad eléctrica en las comarcas Guna Yala y Ngäbe, así como en Colón y el norte de Veraguas.

En la tarde y la noche persistirán los cielos nublados, con lluvias intermitentes y aguaceros con actividad eléctrica aislada de intensidad ligera a moderada en sectores de las comarcas Guna Yala y Ngäbe, además de Colón, el norte de Veraguas y Bocas del Toro.

Para el litoral Pacífico, el Imhpa señaló que en horas de la mañana se prevén cielos de disperso a nublado con eventos lluviosos aislados, acompañados de episodios de aguaceros con actividad eléctrica sobre zonas costeras y cordilleras de Panamá Este y Darién, los golfos de Panamá y Chiriquí, y el sur de Azuero y Veraguas.

En la tarde y la noche se anticipan cielos nublados con lluvias aisladas, además de aguaceros aislados de ligeros a moderados con actividad eléctrica en sectores de Panamá Norte, Centro, Oeste y Este; así como en Coclé, Darién, Azuero, Veraguas, Chiriquí y la comarca Ngäbe Buglé.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre los 14 °C y 25 °C, mientras que las máximas rondarán entre los 26 °C y 33 °C. En cuanto a los vientos, el informe detalla que en el Caribe predominarán flujos del nor-noreste durante la mañana con velocidades de 10 a 27 km/h, cambiando a norte en la tarde y la noche, alcanzando entre 10 y 24 km/h. En la vertiente Pacífica se mantendrán vientos del norte por la mañana con velocidades de 22 a 31 km/h, y en la tarde y noche continuarán del mismo sector con intensidades de 20 a 26 km/h.

Las condiciones marítimas en el Caribe permanecen bajo advertencia por vientos, oleajes y corrientes de resaca, con olas que alcanzarán hasta 1.82 metros en periodos no mayores a 9 segundos. En contraste, el Pacífico presenta condiciones favorables para las actividades marítimas, con olas de aproximadamente 0.91 metros y periodos de 4 segundos.

Se mantiene un aviso de vigilancia por el incremento en la altura de las olas hasta mañana martes 25 e noviembre.

El informe del Imhpa también destaca que los índices de radiación UV-B se mantendrán entre niveles altos y extremos en ambas vertientes durante las horas de la mañana y la tarde, por lo que se recomienda a la población adoptar medidas de protección.

