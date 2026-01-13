Clima en Panamá: Imhpa advierte sobre aguaceros aislados y fuertes vientos durante la semana

Las condiciones climáticas también estarán acompañadas por periodos de abundante nubosidad en varios sectores del país.

Ciudad de Panamá/Durante esta semana se estarán registrando aguaceros aislados en distintas regiones del territorio nacional, como parte del proceso de transición entre la temporada lluviosa y la estación seca, informó el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA). Las condiciones climáticas también estarán acompañadas por periodos de abundante nubosidad en varios sectores del país.

La meteoróloga del Imhpa, Julissa Rivera, explicó que las lluvias se presentarán con mayor continuidad e intensidad en la provincia de Colón y la comarca Guna Yala. Mientras tanto, en el resto de la vertiente del Caribe, así como en sectores de Panamá, Panamá Oeste y el norte de Coclé, predominarán los cielos nublados con lluvias aisladas e intermitentes.

“Para lo que es la provincia de Colón y la comarca Guna Yala se espera que las lluvias sean un poco más continuas y con intensidades más fuertes. En otros sectores de la vertiente del Caribe, Panamá, Panamá Oeste y Coclé norte, predominarán los nublados con lluvias aisladas de forma intermitente”, detalló Rivera.

Además de las precipitaciones propias de esta transición climática, las autoridades meteorológicas advirtieron sobre la presencia de fuertes vientos provenientes del norte, los cuales están afectando principalmente la vertiente del Caribe y, de manera progresiva, el litoral del Pacífico.

Ante esta situación, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) hizo un llamado a la población a extremar las medidas de precaución, especialmente al visitar ríos y playas.

El director del Sinaproc, Omar Smith, alertó sobre los riesgos que representan estas condiciones para las embarcaciones pequeñas y los bañistas.

“Cuando recibimos vientos del norte, el mar se altera y se pierde la calma. Si personas navegan en embarcaciones pequeñas y no cuentan con la condición física o las medidas de seguridad necesarias, pueden ser arrastradas por el incremento del viento”, advirtió.

De acuerdo con los pronósticos del Imhpa, se prevé que la temporada seca se establezca de manera más definida hacia finales del mes de enero.

Con información de Jocelyn Mosquera