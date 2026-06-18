Clima en Panamá: Condiciones inestables favorecerán lluvias aisladas en distintas regiones del país

En cuanto a las condiciones marítimas, el Imhpa indicó que en el litoral Caribe se esperan olas entre 1.2 y 1.6 metros de altura, con periodos de nueve segundos, por lo que se mantiene una condición de precaución. Se mantiene un aviso de vigilancia por mar de fondo en el Pacífico.

Ciudad de Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) informó que para este jueves 18 de junio se esperan condiciones de sensación térmica elevada en gran parte del país, acompañadas de chubascos aislados en distintos sectores y condiciones marítimas que ameritan precaución en ambos litorales.

En la vertiente del Caribe, durante la mañana se prevé un cielo entre parcialmente nublado y nublado, con algunas lluvias en sectores marítimos y en el área oriental de la comarca Guna Yala.

Para la tarde continuarán las condiciones de cielo parcialmente nublado, con lluvias aisladas sobre la serranía de Guna Yala, Costa Arriba y Costa Abajo de Colón, así como en zonas montañosas de Bocas del Toro y la comarca Ngäbe Buglé.

En horas de la noche predominará un cielo parcialmente nublado.

En la vertiente del Pacífico, la mañana estará caracterizada por cielo parcialmente nublado en gran parte de la región.

Sin embargo, se esperan nublados con lluvias sobre las zonas marítimas, incluido el golfo de Panamá, y en el oriente de Darién. Durante la tarde se pronostican chubascos aislados o localizados en Panamá Este, Panamá Oeste, la región metropolitana, Darién, Chiriquí y Veraguas.

Para la noche se mantendrá un cielo mayormente nublado, aunque sin eventos meteorológicos significativos.

Las temperaturas máximas oscilarán entre 29°C y 31°C en la vertiente del Caribe y entre 29°C y 33°C en el Pacífico. En áreas montañosas y la cordillera Central se esperan registros más frescos, entre 18°C y 25°C.

Respecto al viento, en el Caribe se prevén corrientes del sur y suroeste durante la mañana con velocidades inferiores a los 20 kilómetros por hora, cambiando al noroeste en la tarde con velocidades entre 15 y 25 kilómetros por hora. En el Pacífico, los vientos serán variables entre el suroeste y noroeste, con velocidades menores a los 25 kilómetros por hora.

En cuanto a las condiciones marítimas, el Imhpa indicó que en el litoral Caribe se esperan olas entre 1.2 y 1.6 metros de altura, con periodos de nueve segundos, por lo que se mantiene una condición de precaución. En el litoral Pacífico se pronostican olas de entre 0.8 y 1.6 metros, con periodos de entre 16 y 19 segundos, manteniéndose una condición de advertencia para los usuarios del mar.

Además, la entidad advirtió que los índices de radiación ultravioleta alcanzarán niveles muy altos, con valores de hasta 10 UV-B en todo el territorio nacional, por lo que recomienda adoptar medidas de protección al exponerse al sol.

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