Clima en Panamá: Se esperan condiciones marítimas favorables y lluvias dispersas en varias regiones del país

Se esperan índices de radiación UV-B entre moderados y muy altos en ambas vertientes durante la mañana y la tarde, por lo que se recomienda precaución ante la exposición prolongada al sol.

Ciudad de Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) informó que para este viernes 10 de abril se prevén condiciones atmosféricas mayormente estables en gran parte del país, aunque con la posibilidad de lluvias ligeras en horas de la tarde y noche en algunas regiones. Se mantiene activo un aviso de vigilancia por lluvias y tormentas hasta este sábado 11 de abril.

En la vertiente del Caribe, durante la mañana se esperan cielos de disperso a nublado, sin eventos lluviosos significativos. Sin embargo, para la tarde y noche se prevén episodios nubosos con lluvias ligeras intermitentes en sectores de la Costa Abajo de Colón, norte de Veraguas, la comarca Ngäbe Buglé y Bocas del Toro.

Para el Pacífico, en horas de la mañana predominarán cielos parcialmente nublados, también sin lluvias de relevancia. En tanto, hacia la tarde y noche se anticipan algunos episodios nubosos con aguaceros aislados ligeros en áreas de Panamá Centro, Norte, Oeste y Este, así como en Darién, las Tierras Altas de Chiriquí y la comarca Ngäbe.

Le puede interesar: Ministerio Público inicia investigación penal por interrupción de diligencia con auditores de la Contraloría

El informe detalla que las temperaturas mínimas estarán oscilando entre los 12°C y 25°C, mientras que las máximas se ubicarán entre los 28°C y 33°C.

En cuanto a los vientos, para la vertiente del Caribe se registrarán flujos del nornoreste en la mañana, con velocidades entre 9 y 24 km/h, cambiando al nornoroeste en la tarde y noche, con velocidades de 11 a 22 km/h. En el Pacífico, los vientos se mantendrán del norte en la mañana, con velocidades de 20 a 35 km/h, y cambiarán al este en la tarde y noche, con velocidades entre 13 y 15 km/h.

Sobre las condiciones marítimas, el Imhpa indicó que en el Caribe se mantienen favorables para las actividades, con olas que oscilarán alrededor de 1.21 metros y periodos de hasta 8 segundos. En el Pacífico, las condiciones también serán favorables, con olas de aproximadamente 0.91 metros y periodos de 16 segundos.

Se esperan índices de radiación UV-B entre moderados y muy altos en ambas vertientes durante la mañana y la tarde, por lo que se recomienda precaución ante la exposición prolongada al sol.

También puede leer: