Clima en Panamá: Se esperan condiciones estables, pero con lluvias aisladas en el occidente del país

Las condiciones marítimas se mantendrán favorables en ambas vertientes, con oleajes cercanos a 1.50 metros, aunque no se descartan incrementos breves en sectores centrales.

Ciudad de Panamá/Para este jueves 16 de abril, el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) prevé condiciones mayormente estables en gran parte del país, con cielos despejados en la vertiente del Pacífico y una marcada incidencia de radiación ultravioleta durante el día.

No obstante, hacia horas de la tarde podrían registrarse chubascos aislados en sectores del occidente de Chiriquí y en la isla Coiba, en Veraguas. Además, no se descartan aguaceros con tormentas durante la noche en áreas marítimas del Pacífico occidental.

Puede leer: Panamá presenta hoja de ruta para impulsar el Pacto por la Naturaleza

En la vertiente del Caribe, se esperan cielos parcialmente nublados en la madrugada, con lluvias dispersas en zonas marítimas del occidente. Para el resto del día predominarán condiciones más estables y mayormente secas.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre 12 °C y 19 °C en zonas montañosas, mientras que en el resto del país estarán entre 20 °C y 26 °C. En tanto, las máximas alcanzarán entre 29 °C y 37 °C, con valores ligeramente superiores en áreas de menor altitud.

En cuanto al viento, dominarán flujos del norte y noreste, con velocidades entre 5 y 30 km/h, aunque podrían registrarse incursiones puntuales de viento del sur en horas de la tarde hacia el occidente del país.

Las condiciones marítimas se mantendrán favorables en ambas vertientes, con oleajes cercanos a 1.50 metros, aunque no se descartan incrementos breves en sectores centrales.

El informe destaca además que los índices de radiación UV-B se ubicarán entre muy altos y extremos, con valores entre 10 y 12, por lo que se recomienda tomar medidas de protección.

Las autoridades reiteran el llamado a la población a seguir las recomendaciones del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

También le puede interesar: