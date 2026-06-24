Clima en Panamá: Condiciones estables en la mañana darán paso a lluvias y tormentas en la tarde

Además, el Imhpa informó que los índices de radiación ultravioleta alcanzarán niveles entre altos y muy altos, con valores estimados entre 7 y 8, por lo que recomienda adoptar medidas de protección ante la exposición prolongada al sol.

Ciudad de Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) pronosticó para este miércoles lluvias de moderada a fuerte intensidad acompañadas de actividad eléctrica en sectores de Veraguas, Chiriquí, la península de Azuero y Panamá Este durante la tarde, mientras que gran parte del país registrará condiciones más estables en horas de la mañana.

En la vertiente del Pacífico, desde la madrugada y las primeras horas del día predominarán condiciones atmosféricas estables, favoreciendo el calentamiento diurno y el ingreso de nubosidad desde áreas marítimas.

Sin embargo, se prevén aguaceros aislados sobre la región marítima central del Pacífico.

A partir del mediodía y durante la tarde se desarrollarán lluvias acompañadas de actividad eléctrica ocasional sobre Veraguas, Chiriquí, la península de Azuero y Panamá Este, donde podrían alcanzar intensidad moderada a fuerte. En el resto de la vertiente, las precipitaciones serán más dispersas.

Para la noche, las lluvias persistirán principalmente entre el norte de Veraguas y algunos sectores de Colón, mientras que en otras áreas se mantendrán cielos parcialmente nublados.

En la vertiente del Caribe, las condiciones serán relativamente estables durante la madrugada y la mañana en Costa Arriba de Colón y Guna Yala, con cielos entre despejados y parcialmente nublados. No obstante, desde Colón Costa Abajo hasta Bocas del Toro podrían registrarse chubascos puntuales provenientes del Caribe occidental.

Durante la tarde se esperan lluvias dispersas en estas mismas zonas y chubascos aislados de corta duración en el resto de la vertiente. Hacia la noche predominarán los cielos parcialmente nublados sobre tierra firme, mientras que sobre el sector marítimo del Pacífico se prevé el desarrollo de lluvias y tormentas que podrían acercarse a las costas.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre 14 °C y 17 °C en áreas montañosas y de mayor elevación, mientras que en el resto del territorio nacional se mantendrán entre 18 °C y 22 °C. Las máximas alcanzarán entre 24 °C y 33 °C, con valores más elevados en zonas urbanas y de menor altitud, donde la humedad incrementará la sensación térmica.

Los vientos serán variables en gran parte del país, con velocidades entre 5 y 20 kilómetros por hora y periodos de calma, condiciones que favorecerán el transporte de humedad y la formación de nubosidad.

En cuanto a las condiciones marítimas, en el Pacífico prevalecerá un ambiente favorable para las actividades costeras y de navegación, con olas entre 0.70 y 1.50 metros de altura. En contraste, la vertiente del Caribe se mantiene bajo advertencia por oleajes entre 2.20 y 2.60 metros y periodos de 8 a 10 segundos, por lo que se recomienda precaución a los usuarios del mar.

Además, el Imhpa informó que los índices de radiación ultravioleta alcanzarán niveles entre altos y muy altos, con valores estimados entre 7 y 8, por lo que recomienda adoptar medidas de protección ante la exposición prolongada al sol.

Las autoridades instan a la población a seguir las recomendaciones y normas de seguridad emitidas por el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

Otras notas que puede leer: