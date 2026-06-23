Lluvias y fuertes vientos provocan caída de árboles y daños en Chiriquí

Las autoridades indicaron que el mal tiempo podría mantenerse durante las próximas horas, por lo que hicieron un llamado a la población.

Chiriquí/Las condiciones climáticas registradas en las últimas horas en la provincia de Chiriquí han generado afectaciones por la caída de árboles sobre vías y estructuras, según reportaron las autoridades de emergencia.

Uno de los incidentes ocurrió en la carretera que conduce hacia el sector de Alanje, donde al menos tres árboles cayeron sobre la vía, afectando el tránsito en el área. Los mismos fueron removidos por funcionarios de las fuerzas de tarea conjunta para restablecer la circulación.

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Mientras que en el distrito de Barú, en el sector hacia el río Chiriquí Viejo, un árbol, específicamente una palma, cayó sobre una vivienda, ocasionando daños en parte de la estructura.

La directora regional del Sinaproc, Mónica Acosta, explicó que desde el día anterior se mantienen condiciones de nubosidad, fuertes vientos y lluvias dispersas en distintos puntos de la provincia.

“Desde el día de ayer hemos mantenido total nublado en la provincia de Chiriquí con fuertes vientos y lluvias dispersas en diferentes áreas. Para el día de hoy hemos mantenido fuertes lluvias, parte de las cordilleras, Renacimiento, Tierras Altas y Boquete, en donde mantenemos lo que son los monitoreos constantes a nivel de la provincia de Chiriquí”, indicó Acosta.

Por su parte, el comandante del Cuerpo de Bomberos, José Luis Bandini, señaló que durante la jornada de ayer atendieron dos situaciones relacionadas con estas condiciones meteorológicas.

Las autoridades indicaron que el mal tiempo podría mantenerse durante las próximas horas, por lo que hicieron un llamado a la población, especialmente a quienes residen en zonas vulnerables, a reforzar las medidas de prevención y mantenerse atentos a los avisos oficiales.

Con información de Demetrio Ábrego