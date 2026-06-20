Residentes de Santa Marta en Chiriquí denuncian que llevan semanas sin agua potable

La falta del suministro también ha comenzado a impactar las actividades escolares.

Chiriquí/Moradores del corregimiento de Santa Marta, en el distrito de Bugaba, continúan denunciando deficiencias en el suministro de agua potable, una situación que, según afirman, se prolonga desde hace tiempo y que en algunos casos los obliga a pasar semanas sin el servicio.

Los residentes señalaron que la falta de agua afecta las actividades cotidianas en los hogares, así como el funcionamiento de restaurantes, centros de salud y planteles educativos de la comunidad.

De acuerdo con los moradores, los problemas suelen agravarse durante los periodos de lluvias intensas, cuando las tomas de captación se ven afectadas, así como en temporadas de baja disponibilidad de agua en el río, lo que reduce la capacidad de abastecimiento del sistema.

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Maritza Serrano, residente de Santa Marta, expresó su preocupación por la situación y aseguró que la escasez de agua se ha convertido en una de las principales dificultades que enfrenta la comunidad.

"Uno sin agua no puede vivir. Usted puede vivir con todo, pero menos sin agua", manifestó.

La falta del suministro también ha comenzado a impactar las actividades escolares.

José Arcia, director de la escuela primaria de Santa Marta, explicó que durante los últimos dos días el plantel no ha recibido agua suficiente para llenar los tanques de reserva, situación que obligó a reducir la jornada escolar.

Según detalló, aunque la escuela continúa abierta y recibe diariamente a estudiantes y docentes, la falta de agua dificulta mantener las condiciones de higiene necesarias, especialmente en los servicios sanitarios.

Arcia indicó que el problema no solo afecta al centro educativo, sino a toda la comunidad, ya que muchos padres de familia enfrentan dificultades para el aseo de los estudiantes, la preparación de alimentos y otras necesidades básicas dentro de sus hogares.

El director manifestó su expectativa de que las autoridades logren solucionar la situación mediante mejoras en el sistema de distribución y en la planta potabilizadora que abastece a la comunidad.

Asimismo, señaló que los residentes han conocido informes sobre la llegada de piezas necesarias para realizar trabajos en el sistema, por lo que esperan que las medidas permitan restablecer de manera estable el suministro de agua potable en Santa Marta.

Información de Demetrio Ábrego

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