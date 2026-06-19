Fundación Nuevas Rutas aporta a la niñez en Chiriquí

Chiriquí/En lo que va del año, la fundación sin fines de lucro Nuevas Rutas ha impactado positivamente a la niñez chiricana con más de 11 mil platos de comida servidos, como parte de su labor contra la desnutrición infantil y gracias a la contribución directa de Puerto Barú.

Esta iniciativa beneficia directamente a más de 550 niños en comunidades como Veladero, Chorcha, La Pita y otros sectores del corregimiento.

La fundación busca que esta inversión social impulse el desarrollo de las comunidades, transformando realidades a través de la nutrición.