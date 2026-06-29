Clima en Panamá: Lluvias aisladas y actividad eléctrica estarán presentes en sectores del país durante la tarde

En las costas del Caribe se esperan olas entre 1.2 y 2.0 metros de altura, con periodos de 8 a 10 segundos, por lo que el Imhpa recomienda atender el aviso de vigilancia vigente. En el Pacífico, las olas oscilarán entre 0.5 y 1.5 metros, con periodos de 14 a 17 segundos.

Ciudad de Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) informó que para este lunes 29 de junio se esperan condiciones variables, con lluvias y aguaceros aislados en distintos puntos del país, principalmente durante la tarde y la noche, mientras que en otras regiones predominará el cielo con poca nubosidad.

En la vertiente del Caribe se prevén lluvias aisladas con intervalos dispersos durante el día en sectores de Colón, el norte de Veraguas y la comarca Ngäbe-Buglé. Para la tarde y la noche se pronostican aguaceros aislados en áreas de Bocas del Toro.

Por otro lado, en la vertiente del Pacífico se esperan lluvias y aguaceros aislados durante el día en el norte de Coclé. En horas de la tarde podrían registrarse aguaceros aislados con actividad eléctrica ocasional en sectores de Chiriquí, el sur de Veraguas, la zona montañosa de la península de Azuero, el sector montañoso de Panamá Oeste y áreas de Darién.

Durante la noche persistirán los aguaceros con actividad eléctrica en Darién y el golfo de Chiriquí. En el resto de la vertiente se mantendrá un cielo entre poco nublado y parcialmente nublado.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre 13 °C y 18 °C en la Cordillera Central, mientras que en el resto del país estarán entre 21 °C y 26 °C. Las máximas alcanzarán entre 22 °C y 26 °C en la Cordillera Central y entre 29 °C y 34 °C en las demás provincias.

En cuanto al viento, el Imhpa prevé que predominen corrientes del oeste al noreste durante gran parte del día. En el golfo de Panamá podrían registrarse velocidades de hasta 40 km/h; en Panamá, Panamá Oeste, Coclé y las provincias centrales, hasta 30 km/h; y en el resto del país, hasta 20 km/h.

Durante la tarde, los vientos cambiarán del sur al suroeste en Chiriquí, las costas del sur de Veraguas y el golfo de Chiriquí, mientras que en Darién serán variables y menores de 15 km/h.

Además, existe la posibilidad de ráfagas de viento de hasta 50 km/h en Coclé, el sector montañoso de Veraguas, Los Santos y el golfo de Panamá.

En las costas del Caribe se esperan olas entre 1.2 y 2.0 metros de altura, con periodos de 8 a 10 segundos, por lo que el Imhpa recomienda atender el aviso de vigilancia vigente. En el Pacífico, las olas oscilarán entre 0.5 y 1.5 metros, con periodos de 14 a 17 segundos.

Los índices máximos de radiación UV-B estarán entre 7 y 11, con niveles de riesgo alto a extremo en todo el territorio nacional, por lo que se recomienda tomar medidas de protección al exponerse al sol.

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