Clima en Panamá: Nublados y aguaceros se extenderán durante gran parte del día

Se mantiene activo un aviso de vigilancia por mar de fondo en el Pacífico y otro por lluvias y tormentas hasta las 11:59 p.m. de este martes 16 de junio.

Ciudad de Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) informó que para este martes 16 de junio se prevé un día marcado por cielos nublados y lluvias dispersas en distintos sectores del país, especialmente durante la madrugada y la mañana en regiones del Caribe y el occidente panameño.

De acuerdo con el Imhpa, durante la madrugada se esperan intervalos nublados y lluvias dispersas intermitentes con actividad eléctrica aislada en sectores de Bocas del Toro, la comarca Ngäbe Buglé, el norte de Veraguas y la comarca Guna Yala, en la vertiente del Caribe.

En la vertiente del Pacífico se pronostican intervalos nublados, lluvias y aguaceros dispersos sobre Darién, la península de Azuero, Veraguas y Chiriquí.

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Para la mañana, el instituto prevé intervalos nublados en el Caribe, mientras que en el Pacífico existe probabilidad de formación de células convectivas que generen aguaceros con tormentas sobre el sector marítimo, las cuales podrían desplazarse hacia tierra firme, afectando áreas del sur de Veraguas, Los Santos, Herrera, Coclé, Panamá Oeste, Panamá y Darién.

Durante la tarde se espera un incremento de la nubosidad y de las precipitaciones. En la vertiente del Caribe se pronostican aguaceros dispersos acompañados de tormentas aisladas, mientras que en el Pacífico se prevén lluvias de variada intensidad sobre Chiriquí, Veraguas, Coclé y Darién. El resto de la vertiente presentará nublados y aguaceros aislados.

En horas de la noche persistirán algunas lluvias dispersas hacia Chiriquí y el sur de Darién, mientras que el resto del territorio nacional mantendrá intervalos nublados.

Las temperaturas máximas oscilarán entre 19 °C y 25 °C en sectores de la cordillera Central, mientras que en el resto del país se ubicarán entre 27 °C y 31 °C.

Respecto a los vientos, el Imhpa indicó que en la vertiente del Caribe predominarán direcciones oeste y noroeste durante la madrugada y la mañana, cambiando posteriormente hacia el norte y noroeste. En el Pacífico se esperan vientos variables durante gran parte del día y componentes del sur y suroeste durante la tarde, con velocidades inferiores a los 20 kilómetros por hora.

En cuanto a las condiciones marítimas, se mantiene el nivel de precaución en ambas vertientes. En el Caribe se esperan olas entre 0.91 y 1.40 metros de altura con periodos de siete a nueve segundos, mientras que en el Pacífico las olas podrían alcanzar entre 0.90 y 2.10 metros, con periodos entre 18 y 21 segundos. Los índices máximos de radiación UV-B se ubicarán entre 4 y 7, con niveles de riesgo moderado a alto en el país.

Se mantiene activo un aviso de vigilancia por mar de fondo en el Pacífico hasta el 18 de junio y otro por lluvias y tormentas hasta las 11:59 p.m. de este martes 16 de junio.