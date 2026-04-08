Clima en Panamá: Se esperan lluvias aisladas y altos índices de radiación UV

Las condiciones marítimas en el litoral Caribe presentarán olas entre 0.90 y 1.20 metros de altura, con periodos de 7 a 8 segundos. En el litoral Pacífico, se esperan olas con alturas similares, pero con periodos más largos, entre 11 y 14 segundos.

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) informó que durante la mañana de este miércoles 8 de abril se registrarán incursiones nubosas acompañadas de lluvias de variada intensidad en la vertiente del Caribe, especialmente en la provincia de Colón y la comarca de Guna Yala.

En el Pacífico, las precipitaciones se concentrarán hacia sectores del norte y este de la provincia de Panamá, mientras que en el resto del país predominarán cielos parcialmente nublados a despejados.

Para la tarde y el resto del día, se prevé el desarrollo de nublados con lluvias aisladas en provincias y comarcas del Caribe. En la vertiente del Pacífico no se descartan aguaceros aislados de corta duración hacia Chiriquí, Panamá Este y Darién, mientras que en el resto de esta región se mantendrán condiciones mayormente secas, acompañadas de altas temperaturas.

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Las temperaturas máximas oscilarán entre los 30°C y 35°C en el Pacífico, entre 27°C y 30°C en el Caribe, y de 20°C a 27°C en áreas de la cordillera Central.

En cuanto al viento, en el Caribe predominarán corrientes variables del oeste-noroeste, norte y noroeste, con velocidades sostenidas entre 15 y 30 kilómetros por hora. En el Pacífico, los vientos serán variables del norte, noroeste y oeste, con intensidades que irán de 15 a 35 kilómetros por hora.

Las condiciones marítimas en el litoral Caribe presentarán olas entre 0.90 y 1.20 metros de altura, con periodos de 7 a 8 segundos. En el litoral Pacífico, se esperan olas con alturas similares, pero con periodos más largos, entre 11 y 14 segundos.

El Imhpa también advirtió que los índices de radiación ultravioleta (UV-B) se mantendrán en niveles altos a extremos en todo el país, con valores que podrían alcanzar entre 8 y 13+, por lo que se recomienda tomar medidas de protección durante la exposición al sol. Debido a estas condiciones, el Imhpa activó un aviso de prevención por niveles de radiación extremos y alta sensación térmica.

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