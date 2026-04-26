Clima en Panamá: Pronostican lluvias en la tarde, condiciones marítimas favorables y alto índice UV

Ciudad de Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá informó que para este domingo 26 de abril se prevén condiciones variables en el país, con presencia de lluvias en distintos periodos del día y altos niveles de radiación solar.

Durante la mañana, se registrarán aguaceros aislados en el golfo de Chiriquí y el sur de Veraguas. Para la tarde, se esperan aguaceros con posibles tormentas hacia la cordillera Central, la provincia de Chiriquí, la comarca Ngäbe Buglé, las provincias centrales, Colón, Panamá y Darién.

En horas de la noche, se prevén nuevos episodios de lluvias en zonas marítimas, con posibles incursiones hacia las costas del sur de Veraguas, Panamá Oeste y Este, Colón Costa Abajo y Darién, mientras que el resto del país permanecerá sin eventos lluviosos significativos.

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En cuanto a las temperaturas, las máximas oscilarán entre 30°C y 34°C en el Pacífico, entre 29°C y 31°C en el Caribe y entre 14°C y 24°C en la cordillera Central.

Respecto al viento, durante la mañana se esperan condiciones variables entre suroeste y noreste, con velocidades sostenidas de 10 a 20 km/h. En la tarde, en el Caribe predominarán vientos del noreste entre 10 y 25 km/h, mientras que en el Pacífico se mantendrán variables entre suroeste, noreste y este, con velocidades sostenidas de 15 a 25 km/h.

Las condiciones marítimas serán favorables en ambas vertientes. En el litoral Caribe se esperan olas entre 0.60 y 1.10 metros con periodos de 5 a 6 segundos, mientras que en el Pacífico las olas oscilarán entre 0.60 y 1.20 metros con periodos de 11 a 16 segundos.

El informe advierte que los índices de radiación UV-B alcanzarán niveles muy altos en todo el país (08 a 10), por lo que se recomienda precaución ante la exposición prolongada al sol.

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