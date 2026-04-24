Clima en Panamá: Lluvias y tormentas se intensificarán este viernes en varias regiones del país

El informe detalla que a nivel nacional dominará un patrón de vientos variables, con velocidades entre 0 y 20 km/h.

Ciudad de Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) informó que para este viernes 24 de abril se esperan condiciones climáticas variables, con lluvias y tormentas focalizadas en algunas regiones del país, principalmente en horas de la tarde.

Durante la madrugada, se prevé el desarrollo de lluvias con tormentas en áreas marítimas del golfo de Chiriquí y zonas costeras cercanas, mientras que en el resto de la vertiente del Pacífico predominará la escasa nubosidad.

Para la mañana, podrían registrarse chubascos aislados en sectores del occidente de Chiriquí y Veraguas, los cuales tenderán a intensificarse en horas de la tarde y a extenderse hacia la región de la península de Azuero, con eventos que podrían ser localmente fuertes y acompañados de actividad eléctrica. En la noche, se espera un retorno a condiciones mayormente secas.

En la vertiente del Caribe, el cielo se mantendrá parcialmente nublado durante la madrugada. Para la mañana, se prevén aguaceros aislados en la comarca Ngäbe-Buglé y el norte de Veraguas, mientras que en el resto de la región predominará poca nubosidad. Durante la tarde y la noche se anticipa una mayor estabilidad atmosférica en toda esta vertiente.

El aviso de vigilancia activado este jueves 23 de abril por lluvias y tormentas significativas se mantendrá hasta el próximo lunes 27 de abril.

Las áreas bajo aviso con mayor o fuerte intensidad son:

Chiriquí

Veraguas

Coclé

Bocas del Toro

Comarca Ngäbe Buglé

Colón

Mientras que la intensidad moderada será para_:

Los Santos

Herrera

Panamá Oeste

Panamá

Darién

Comarca Emberá

Comarca de Guna Yala

En cuanto a las temperaturas, las mínimas oscilarán entre 13 °C y 21 °C en zonas altas y montañosas, y entre 23 °C y 26 °C en el resto del país. Durante el día, las máximas se ubicarán entre 30 °C y 34 °C, con la posibilidad de valores ligeramente superiores en áreas de menor altitud.

El informe detalla que a nivel nacional dominará un patrón de vientos variables, con velocidades entre 0 y 20 km/h.

Respecto a las condiciones marítimas, se prevén olas cercanas a 1.22 metros en ambas vertientes, manteniéndose en general condiciones favorables.

El Imhpa también advirtió sobre altos niveles de radiación ultravioleta, con índices entre 10 y 12, ubicándose en categorías de muy alta a extrema, por lo que se recomienda tomar medidas de protección.

Las autoridades reiteran el llamado a la población a seguir las recomendaciones del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) ante las condiciones previstas.

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