Feria Internacional de Azuero abre sus puertas con expectativa de miles de visitantes

La actividad se extenderá hasta el 3 de mayo y contará con la cobertura del Tour de Ferias de TVN Noticias.

Los Santos/La Feria Internacional de Azuero dio inicio a su edición número 62, consolidándose una vez más como uno de los eventos más importantes del calendario ferial del país. La actividad se extenderá hasta el 3 de mayo y contará con la cobertura del Tour de Ferias de TVN Noticias.

Durante 11 días, la región de Azuero se convierte en punto de encuentro para miles de panameños y turistas que llegan atraídos por la diversidad cultural, la gastronomía, las artesanías y las múltiples actividades que se desarrollan dentro del recinto ferial.

El evento también destaca por su impacto económico, al reunir a productores de la región y promover la innovación en distintos sectores, consolidándose como una plataforma clave para dinamizar la economía local.

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Como incentivo adicional, los organizadores informaron que los asistentes que adquieran su entrada podrán participar en el sorteo de un automóvil.

Nazario Pérez, miembro del patronato de la feria, indicó que esperan recibir aproximadamente 300 mil visitantes durante el desarrollo del evento.

Por su parte, Alberto Castillero, de la comisión pecuaria, adelantó que la feria contará con la participación de visitantes internacionales provenientes de Centroamérica, Estados Unidos y Sudamérica.

Además, resaltó que uno de los principales atractivos será el inicio de los juzgamientos de ganado criollo a partir de este sábado, así como otras actividades relacionadas con la genética ganadera que se desarrollarán durante toda la semana.

Con información de Blanco Herrera