Clima en Panamá: Nublados con lluvias intermitentes sobre el Caribe y la Cordillera Central

Ciudad de Panamá, Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Impha) emitió el pronóstico del tiempo para este miércoles 28 de enero.

El tiempo

Caribe: Desde la madrugada y hasta la avanzada de la tarde, se prevén nublados con lluvias entre aisladas y dispersas intermitentes y/o frecuentes sobre la vertiente, pero especialmente desde Colón hasta Bocas del Toro, mientras que por la noche se reduce la frecuencia de las lluvias.

Pacífico: En la mañana y tarde se prevén nublados con episodios de lluvias ligeras a moderadas sobre tierras altas de Chiriquí; sin embargo, en zonas del norte de Panamá Oeste, Panamá y Coclé, son probables chubascos aislados de variada intensidad y con posibles tronadas en Darién y comarcas Emberá; no obstante, el resto de la vertiente se prevé con poca nubosidad. En la noche son probables chubascos aislados en Darién y la comarca Emberá Sambú.

Temperaturas

Las temperaturas mínimas estarán de 21°C a 24°C, pero sobre montañas y Cordillera Central de 7ºC a 16ºC.

Las temperaturas máximas estarán de 26°C a 31ºC en el Caribe y de 30°C a 34°C en el Pacífico, mientras que, sobre montañas y Cordillera Central, menores de 24ºC.

Viento

Sobre el país predominarán vientos intensificados del norte (entre nornoreste a nornoroeste) con velocidades entre 15 y 35 km/h con alta probabilidad de ráfagas en la región Occidental, Central y Metropolitana.

Condiciones marítimas

Litoral Caribe: se esperan oleajes de 1.4 y 2.2 m de altura y periodos de 8 a 9 segundos. (Condiciones ventosas y de oleajes: alta precaución para embarcaciones livianas y artesanales).

Litoral Pacífico: Se prevén olas de 0.3 a 1.2 m de altura con periodos de 13 a 18 segundos. (Condiciones ventosas – precaución embarcaciones livianas).

Índices de radiación UV-B

Se prevén índices máximos de radiación ultravioleta extremos en provincias centrales y occidentales, más zonas marítimas de ambos litorales (precaución) y de altos a muy altos en el resto del país.