Clima en Panamá: Nublados y lluvias marcarán la jornada de este miércoles

Ciudad de Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Impha) pronostica un miércoles con condiciones inestables en gran parte del país, con nublados, lluvias esporádicas y tormentas que se intensificarán especialmente en horas de la tarde.

🌧️ Vertiente del Caribe

Durante la madrugada y la mañana, se esperan lluvias ocasionales en Bocas del Toro y la comarca Ngäbe Buglé, mientras que el resto de la vertiente tendrá cielos parcialmente nublados. En la tarde, las lluvias se extenderán a lo largo de toda la región caribeña. Por la noche, persistirán los nublados y las precipitaciones intermitentes, especialmente en Bocas del Toro, Ngäbe Buglé y Guna Yala.

⛈️ Vertiente del Pacífico

Desde la madrugada, se prevén cielos nublados con lluvias en sectores marítimos, con posibilidad de que algunas celdas ingresen a las costas de Chiriquí, Sur de Veraguas, Azuero, Darién y las comarcas Emberá. En la tarde, se anticipa un aumento de lluvias y aguaceros con tormentas en provincias como Chiriquí, Veraguas, Coclé, Panamá Oeste y Este. Por la noche, las lluvias continuarán en varias zonas del litoral Pacífico.

🌡️ Temperaturas

Mínimas : Entre 20°C y 24°C en ambas vertientes; en zonas montañosas podrían descender hasta los 10°C.

: Entre 20°C y 24°C en ambas vertientes; en zonas montañosas podrían descender hasta los 10°C. Máximas: Oscilarán entre 28°C y 32°C.

💨 Vientos

En el Caribe: Vientos del oeste y sur entre 10 y 25 km/h.

En el Pacífico: Vientos del oeste y sur con velocidades de 15 a 35 km/h.

🌊 Condiciones marítimas

Caribe : Olas entre 0.8 y 1.4 metros, con periodos de 9 a 10 segundos.

: Olas entre 0.8 y 1.4 metros, con periodos de 9 a 10 segundos. Pacífico: Olas de 1.0 a 1.6 metros, con periodos de 12 a 13 segundos.

☀️ Radiación UV-B

Se esperan niveles de radiación moderados a altos (índices entre 5 y 7), por lo que se recomienda el uso de protección solar si se realizan actividades al aire libre.