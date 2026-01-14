Clima Panamá: Pronostican condiciones ventosas y oleaje de precaución durante este miércoles

Las temperaturas máximas oscilarán entre 27 °C y 32 °C en la mayor parte del país, mientras que en áreas montañosas y la Cordillera Central se mantendrán entre 12 °C y 24 °C.

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Impha) informó que para este miércoles 14 de enero de 2026 se mantendrán condiciones ventosas y un estado del mar de precaución tanto en el Caribe como en el Pacífico panameño, mientras que en el interior del país se prevén aguaceros aislados, algunos con actividad eléctrica.

En la vertiente del Caribe, durante el día predominarán cielos nublados con lluvias esporádicas, sin descartar tormentas eléctricas, principalmente en Colón y la comarca Guna Yala, condiciones que podrían extenderse hasta horas de la noche.

Por su parte, en la vertiente del Pacífico, la mañana iniciará con poca nubosidad a parcialmente nublado en gran parte de la región. No obstante, se esperan nublados con lluvias ocasionales en sectores de Darién, la comarca Emberá Woünaan, el Golfo de Panamá, Panamá Norte y Panamá Este, así como en áreas de la Cordillera Central.

Durante la tarde se prevén aguaceros aislados de corta duración en la región occidental, central, Panamá Oeste y el área metropolitana, mientras que en Darién, Panamá Este, el Golfo de Panamá y la comarca Emberá Woünaan podrían registrarse lluvias con actividad eléctrica. En horas de la noche, las lluvias intermitentes persistirán en la Cordillera Central, Coclé Norte, Golfo de Panamá, Panamá Este y Darién.

Las temperaturas máximas oscilarán entre 27 °C y 32 °C en la mayor parte del país, mientras que en áreas montañosas y la Cordillera Central se mantendrán entre 12 °C y 24 °C.

En cuanto a los vientos, en el Caribe se esperan corrientes del noroeste y nor-noreste con velocidades entre 20 y 35 km/h, por lo que se mantiene un aviso de precaución. En el Pacífico, los vientos alcanzarán entre 30 y 40 km/h, con posibles ráfagas superiores, especialmente en el Golfo de Panamá y el sur de Azuero.

Las condiciones marítimas también requieren atención. En el litoral Caribe se esperan olas de entre 1.5 y 2.0 metros con periodos de 8 a 9 segundos, mientras que en el Pacífico el oleaje estará entre 0.7 y 1.4 metros. Las autoridades reiteran el estado de precaución para ambas costas.

Además, los índices de radiación UV-B se mantendrán en niveles de riesgo moderado a muy alto (5-10) en todo el país.

Ante este panorama, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) recomienda a la población, especialmente a navegantes, pescadores y bañistas, seguir las normas de seguridad y mantenerse atentos a los avisos oficiales.